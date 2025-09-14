Derby d’Italia, cose turche. Yildiz-Calha: duello show. Adzic da pazzi e gioia Juve

L’ultimo colpo sull’altalena lo dà l’uomo che non ti aspetti, Vasilije Adzic, la mossa di Tudor che decide Juventus-Inter col 4-3 giunto in pieno recupero. I bianconeri vanno a punteggio pieno dopo tre gare, i nerazzurri a -6 col secondo ko consecutivo, probabilmente immeritato perché influenzato dalle mancanze del proprio estremo difensore. Passi il tiro di Yildiz che manda avanti i padroni di casa per il 2-1 del primo tempo, ma quello decisivo è tanto forte quanto troppo centrale per dover passare attraverso i guantoni. A Chivu non basta la doppietta del redivivo Calhanoglu. Due conclusioni dal limite che trafiggono Di Gregorio e in altrettante occasioni riportano in parità l’Inter. Gli ospiti vanno addirittura avanti nella ripresa con un colpo di testa di Marcus Thuram, poi mancano di concretezza per mantenere il vantaggio, annullato dal fratello Khephrén con un’altra incornata e tramutato in sconfitta dal destro di Adzic. "È un sogno aver segnato un gol così, adesso continuiamo a lavorare giorno dopo giorno e lotteremo per lo scudetto. Sono molto contento", dice il montenegrino.

Non è solo il derby d’Italia dei fratelli francesi, con papà Lilian in tribuna. È anche il match dei due turchi in campo che rialzano la testa dopo le sei reti subite in nazionale contro la Spagna. Yildiz con gol e assist, Calhanoglu col doppio fendente che buca Di Gregorio. "Faccio sempre il mio massimo per la squadra e spero di farlo ancora per tanti anni - dice il bianconero - Siamo ancora all’inizio della stagione, guardiamo gara per gara". "C’è tanta felicità - esordisce invece Tudor a Dazn - perché è una vittoria contro una grande squadra, anche se forse sarebbe stato più giusto il pari. Ci mancano però altre 35 partite. La scelta di Adzic? È un ragazzo con cui lavoriamo da mesi perché crediamo sia forte, abbiamo cambiato alcune sue abitudini che non ci piacevano e in settimana avevamo visto che stava bene. Ha un tiro raro di livello, corsa e umiltà. Deve avere ancora più motivazione dopo questo gol".

I volti sul lato opposto sono inevitabilmente più tristi, quasi increduli. "Abbiamo fatto una gran prestazione, ribaltando anche la partita - analizza Chivu -, purtroppo siamo mancati nei minuti finali, ma devo guardare al fatto che abbiamo fatto la partita cercando di vincerla. Ci è mancata un po’ di lucidità per capire che nel finale dovevamo fare diversamente. La Juve non si è vergognata di calciare palla in tribuna. Ora guardiamo avanti, dobbiamo cancellare alcune cose del passato. Calhanoglu? Ha fatto quello che ci aspettiamo da lui e dalle sue qualità". Non cerca scuse nemmeno Bastoni: "Meritavamo di più, ma se prendi quattro gol le valutazioni sono quasi tutte negative".