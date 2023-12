"Di Bello assegna il rigore con l'aiuto del Var"

Voto 5,5.

Non ci sono particolari difficoltà per il fischietto pugliese nell’arbitrare una partita corretta. Ma serve la segnalazione del Var, con successivo check video effettuato a bordo campo, per assegnare il rigore che porta all’1-0 dell’Inter. Di Bello non si accorge inizialmente della sbracciata evidente di Perez su Lautaro, essendo piuttosto lontano. Ma con l’aiuto delle immagini poi riscontra il fallo e assegna il penalty.