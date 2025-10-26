Difesa da registrare. Lautaro deludente. I cambi non incidono

SOMMER 5,5. Qualche brivido col pallone tra i piedi. Forse potrebbe uscire su McTominay, ma non è il primo responsabile del ko.

AKANJI 5. Una dormita colossale sulla terza rete del Napoli: apre la voragine.

ACERBI 4,5. Bruciato da Anguissa, da lì arriva il tris. Neres lo porta spesso fuori posizione.

BASTONI 5. Non fortunato: sfiora due volte il gol, centrando una traversa. Sul raddoppio partenopeo ha una bella parte di colpa.

DUMFRIES 6. Ogni volta che si lancia in corsa crea grattacapi al Napoli. Coglie anche un palo. Scompare nella ripresa.

BARELLA 5,5. Regala una clamorosa chance a Lautaro rubando palla in pressing. È l’inizio di gara, poi si vede poco.

CALHANOGLU 6. L’errore grave è sul 2-0: perde completamente il contatto visivo con McTominay. Si riscatta con un rigore perfetto.

MKHITARYAN 5,5. Un po’ sottotono. Il rigore è contestabile, ma è in ritardo sulla chiusura. Si fa male.

DIMARCO 6. Qualche buon cross, compreso quello che porta al rigore segnato dall’Inter. Si salva.

L. MARTINEZ 4,5. Due delle opportunità più nitide capitano a lui e le fallisce.

BONNY 5,5. Juan Jesus lo disinnesca, si limita a qualche buona sponda.

All. CHIVU 5. Il primo tempo è positivo, eppure lo chiude sotto. Le sbandate difensive fanno intuire che qualcosa non quadra e i tre cambi di metà ripresa sembrano un pensiero anticipato alla Fiorentina.

Zielinski 5,5. Elegante sì, ma non combina granché.

Esposito 5,5. Ci prova solo con una girata aerea: alta.

Frattesi 5,5. Non sposta i valori della contesa.

Sucic 5,5. Ha poco tempo per farsi vedere.

L. Henrique 5. Perde subito una brutta palla.

VOTO INTER 5.