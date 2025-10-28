Dilemma Inter. Stop Mkhitaryan. Zielinski scalpita. Ma è l’ora di Sucic

Il prologo della successione. A volte si deve alzare bandiera bianca prima del tempo, e quel che è stato rinviato troppo a lungo diventa attualità. Non è una resa definitva, ma il dopo-Henrikh Mkhitaryan ora diventa urgenza. Almeno di un mese di stop dopo il contatto con Di Lorenzo: risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. Obiettivo spostato sul derby di novembre, successione che passerà quindi per i match con Fiorentina (domani), Verona, Kairat, Lazio. Il 36enne doveva essere un bene da maneggiare con cura già in passato. Cristian Chivu non si è però troppo distaccato da Simone Inzaghi: 49 presenze l’anno scorso, già 8 a oggi e dopo le 4 del Mondiale per Club. Una dipendenza alla resa dei conti, e spesso sono le emergenze la spinta a percorrere altre vie. Il primo pensiero vola a Petar Sucic. È il classe 2003 di Livno il grande favorito per la titolarità contro la Fiorentina, match che pretende una risposta forte dopo il ko con il Napoli, e che allo stesso tempo potrebbe porre fine all’avventura in viola dell’amico-nemico Stefano Pioli. Però, i dati del campo, dicono anche come Sucic non abbia risposto pienamente presente una volta individuato in estate come antidoto alla dipendenza Mkhitaryan. "Sucic è un bel giocatore, ha grandi margini di miglioramento, ma deve mettere anche un po’ di forza, nei duelli è un po’ leggerino pur avendo qualità. È molto giovane: bisogna accettare anche alti e bassi". Così parlò Chivu dopo il match con il Sassuolo, e se in quelle prime quattro gare di Serie A furono 250 i minuti con due match giocati interamente, dopo il confronto con i verdenero arrivarono la panchina con il Cagliari e i cinquatatre primi tra Cremonese, Roma e Napoli. Una flessione, non certo una caduta in disuso, ma è da registrarsi il principio di crescita di Piotr Zielinski, che sino alla prima sosta era solo una soluzione per i finali di gara, oltre che un flop per la passata gestione. Ad ora il confronto delle presenze in campo non esiste, ma l’attualità racconta dei novanta minuti del polacco contro l’Union rispetto alla mezzora del croato, e proprio quando Mkhitaryan si è fermato con il Napoli è stato Zielinski la prima scelta di Chivu. I match saranno quattro in dodici giorni.

Le alternative ulteriori ridotte, per quanto Davide Frattesi abbia due sole partenze da titolare, e non possa essere al meglio dopo l’acciacco rimediato con il Napoli, mentre Andy Diouf non è ancora considerato pronto dal tecnico romeno. Quindi il ballottaggio sembra sostanzialmente a due, con Zielinski pronto anche ad operare da regista e Sucic utile nella zona di Barella. Tuttavia, se il croato è l’antidoto che non ha mai convinto, Zielinski è il gregario in risalita. Chi renderà l’Inter meno dipendente da Henrikh Mkhitaryan?