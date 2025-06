Donnarumma e Sommer: il futuro tra Inter e PSG, sogni e sfide in Serie A

Anche il calcio ha le sue “sliding doors“. E se parliamo di Yann Sommer e Gianluigi Donnarumma, quello delle porte scorrevoli o girevoli non è soltanto un curioso e intrigante gioco di parole. La doppia fotografia della notte di Monaco di Baviera vede due giganti, in mezzo al campo, in ginocchio ma per motivi diversi: il senso d’impotenza dell’interista da una parte, la gioia sfrenata del portiere della nazionale dall’altra. Uno è ancora il presente dell’Inter, l’altro (e non solo nell’immaginario collettivo) potrebbe essere il futuro. A breve o media scadenza.

Se ne parla da mesi di un possibile ritorno di Gigio in Italia: la “nostalgia“ e il contratto in scadenza nel 2026, ma soprattutto la ricerca di una nuova sfida dopo il Triplete col club di Al Khelaifi, non fanno altro che alimentare le voci di radiomercato. E siccome nel calcio, soprattutto quando si parla di affari, nulla è impossibile, allora lasciamo sognare i tifosi nerazzurri che abbraccerebbero ben volentieri quello che fine a pochi anni fa era un rivale con la maglia rossonera sulle spalle.

Donnarumma sull’altra sponda del Naviglio non farebbe certamente felici i supporter del Diavolo che ancora rimproverano all’ex beniamino il tradimento dell’estate del 2021, quando, dopo un braccio di ferro sul rinnovo (mai avvenuto) lasciò i rossoneri a parametro zero per trasferirsi a Parigi. Dove ha “blindato“ la porta del PSG ma riaperto quella riguardante un possibile ritorno in Serie A.

G.M.