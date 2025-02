Dopo dieci anni lascia il ruolo di ceo nerazzurro. Antonello verso la Roma: "Grazie Inter»

Alessandro Antonello non è più il Ceo dell’Inter per la parte corporate. L’ufficialità è arrivata nella mattinata di ieri, ma la notizia era trapelata già nelle scorse settimane. Ad attendere il dirigente, un ruolo apicale nella struttura societaria della Roma, mentre per quel che riguarda i nerazzurri Beppe Marotta (divenuto presidente lo scorso anno) resterà anche come Ceo unico del club.

"Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso indimenticabili questi dieci anni in nerazzurro. Dai dipendenti ai calciatori, dai tecnici ai dirigenti, dagli sponsor ai fornitori - dice Antonello, CFO dal 2015 per poi assumere la nuova carica due anni più tardi - In un giorno così, la mia gratitudine va anche alla grande famiglia nerazzurra, composta da milioni di appassionati tifosi. Lavorare per questa gloriosa società sarà un ricordo indelebile, che mi inorgoglisce. All’Inter ho dedicato ogni ora possibile del mio tempo e sono felice di aver contribuito alla sua storia, partendo da un periodo difficile fino ad oggi, quando l’impegno di tutti noi ha riportato il club ai vertici in Italia e in Europa".

La centralità di Antonello era andata scemando negli ultimi mesi, quando Oaktree ha deciso di prendere in mano direttamente la questione stadio, partecipando coi suoi manager agli incontri strategici. Il Ceo corporate uscente lascia dopo un periodo in cui l’Inter ha messo in bacheca sette trofei: due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

m.t.