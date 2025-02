Dopo il gol arriva il rinnovo. De Vrij-Inter, avanti insieme

di AlessandroLuigi Maggi

Stefan De Vrij e Francesco Acerbi di nuovo al centro. Insieme. Come praticamente mai quest’anno. Un’opportunità preziosa per l’Inter. Se in estate non era assolutamente da escludere un futuro in abbinata lontano da Milano alla chiusura di questa stagione, oggi la situazione appare molto diversa. Il ruolo di centrali nella difesa a tre è cruciale per gli equilibri del gruppo di Simone Inzaghi e la loro presenza garantisce solidità e esperienza ad una squadra ai vertici in tutte le competizioni. De Vrij, partito da riserva, ha stupito tutti con prestazioni di altissimo livello. Il suo gol nel derby contro il Milan, arrivato nei minuti di recupero e valso il pareggio, ha confermato quanto la valenza di questo giocatore sia cresciuta in queste settimane. L’olandese è stato inserito nella formazione ideale della 23esima giornata di Serie A, e questo va oltre la singola marcatura, per quanto fondamentale dopo due ko nelle precedenti stracittadine stagionali. Il contratto è in scadenza, ma la dirigenza starebbe già valutando un prolungamento pluriennale, che scioglierebbe uno dei più grossi punti di domanda del prossimo mercato estivo. "Si merita tutto questo, è un ragazzo che ha sempre dimostrato serietà e professionalità, sono contentissimo per lui", ha dichiarato il suo agente Federico Pastorello nei giorni scorsi.

Acerbi, invece, ha vissuto un periodo difficile a causa di un lungo infortunio, ultimo capitolo di problematiche già emerse nel corso della scorsa stagione (giocata alla grande), chiusa con l’assenza agli Europei. Il suo ritorno, però, rappresenta un valore aggiunto per Inzaghi, che lo considera un punto di riferimento per esperienza e leadership. Anche il suo contratto è in scadenza e il futuro resta incerto. "Queste questioni le affronteremo più avanti con il mercato chiuso", ha aggiunto Pastorello, confermando che ogni discussione sarà avviata solo ora, alla sbattere delle porte della sessione invernale, dove la società ha lavorato meno di altre, mettendo comunque sotto contratto Nicola Zalewski, subito prezioso nel derby.

Avere due giocatori di questo livello è una fortuna per l’Inter, e ciò significa poter affrontare il rush finale della stagione con una difesa solida e affidabile. "Siamo stati attenti a cogliere le opportunità che ci servivano", ha dichiarato il presidente Beppe Marotta, rinviando alle prossime settimane altre questioni decisive. L’Inter, attualmente seconda in classifica dietro il Napoli, ha bisogno di una difesa all’altezza delle ambizioni scudetto. Con De Vrij e Acerbi a disposizione, Inzaghi ha due certezze su cui fare affidamento, in attesa di capire quale sarà il futuro di entrambi al termine della stagione. Se in estate si parlava di un possibile addio, ora la prospettiva sembra essere quella di una permanenza e di un ruolo ancora determinante. Quanto meno per l’olandese.