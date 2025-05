E’ morto Ernesto Pellegrini, storico presidente dell’Inter

E’ morto all'età di 84 anni Ernesto Pellegrini, l'ex presidente dell'Inter dal 1984 al 1995 che portò ai nerazzurri lo scudetto dei record con Giovanni Trapattoni nel 1988-1989 e due Coppe Uefa. L'imprenditore milanese avrebbe avuto un'infezione polmonare. La notizia è arrivata nel giorno della finale di Champions a Monaco di Baviera che l'Inter giocherà con il lutto al braccio. "Per undici anni ha guidato l'Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club", lo ricorda in una nota l'Inter, "FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari".

Pellegrini era nato a Milano il 14 dicembre del 1940. Imprenditore di successo nel settore della ristorazione, nel gennaio 1984 acquistò l'Inter da Ivanoe Fraizzoli portando a Milano nelle stagioni successive grandi campioni tedeschi come Rummenigge, Matthaus, Klinsmann e Brehme. Oltre allo scudetto del 1989, portò all'Inter la Coppa Uefa 1991 che chiuse un digiuno in Europa lungo 26 anni e poi un'altra Coppa del 1994. Nel febbraio 1995 vendette le sue quote a Massimo Moratti. "Proprio il giorno di un evento speciale della tua Inter, Ernesto, te ne sei voluto andare. Gli hai voluto tanto bene", ha commentato tra ii primi sui social Aldo Serena, attaccante dell'Inter di Pellegrini.