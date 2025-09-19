Esposito promosso per l’Erasmus. Debutto senza paura in Champions. L’Inter quest’anno ha l’alternativa

L’impresa era complessa. Strappare la copertina a un compagno di squadra che ha firmato la doppietta decisiva. Chissà che l’allegro Thuram non lo abbia fatto notare a Francesco Pio Esposito: il francese ha segnato due reti entrambe di testa nella stessa gara, come solo Crespo in maglia Inter da quando esiste la Champions League, eppure nelle ore successive alla vittoria della Johann Cruijff Arena si è parlato quasi più del ventenne italiano che non del francese, capace di festeggiare nel migliore dei modi le cento presenze nel club. Thuram ha motivi di riflesso per essere contento, nel vedere i progressi del ragazzo. Se i primi bagliori mostrati da Esposito saranno confermati sul lungo periodo, potrà ben dire di avere spalle più coperte rispetto all’anno scorso, quando Taremi non andò oltre i tre gol stagionali (uno soltanto in A), Correa si fermò a due e Arnautovic arrivò a sette, ma con frequenti guai fisici con cui dover fare i conti. La dirigenza ha pensato quindi di ringiovanire nettamente, affidandosi ai ventun anni di Bonny e ai venti del rientrante Pio Esposito, che nell’ultima stagione in B ha firmato 19 reti, dando l’impressione di poter salire al piano superiore.

Un’idea confermata dalle prove fornite al Mondiale contro Urawa Reds e River Plate, da un ingresso comunque incoraggiante con l’Udinese e dall’esordio in Champions di due giorni fa. Come detto, non è facile prendersi la scena quando il tuo compagno di reparto firma una doppietta. Più semplicemente, per una punta, è difficile raccogliere giudizi positivi senza segnare e tirando in porta una volta in tutta la gara. Gli elogi per Esposito sono stati invece un coro unanime. Il ragazzo ha retto l’urto con il torneo più importante d’Europa, facendo girare la testa ai due centrali dell’Ajax, quasi sempre costretti al fallo per evitare di essere aggirati. Nelle occasioni in cui ha evitato i calcioni, infatti, il ventenne di Castellammare di Stabia ha servito palloni invitanti a Thuram nel primo, come a Calhanoglu e Dumfries nel secondo tempo. Se non ha chiuso con un assist all’attivo è stato per poca fortuna, non certo per mancanza di virtù.

Qualche complimento lo ha preso anche Chivu, che una volta constatati i guai alla schiena per Lautaro ha puntato sul centravanti incrociato per la prima volta nelle giovanili dell’Inter, quando guidava l’Under 14. "Non guardo l’età", ha detto più volte il tecnico, riferendosi ai più giovani come ai più esperti e infatti in campo ad Amsterdam c’era Esposito, ma anche Mkhitaryan. E contro il Sassuolo, domenica, tornerà presumibilmente Acerbi. Così come Lautaro Martinez, visto che il problema fisico appena accusato non è così invalidante. Già oggi l’argentino dovrebbe tornare in gruppo (insieme a Darmian). Per tutta la sfida ai lancieri è rimasto in panchina, salvo clamorose sorprese si rimetterà la fascia di capitano al braccio per affrontare insieme ai compagni una storica bestia nera, il Sassuolo, più volte capace di frenare la corsa dell’Inter negli ultimi anni. Considerati i sei punti già accumulati dalla vetta della Serie A, è un’eventualità che i nerazzurri non possono proprio permettersi di ripetere.