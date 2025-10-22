Euro Inter, che spettacolo. Un poker stende l’Union SG. Chivu fortissimo in vetta

Il percorso europeo dell’Inter resta immacolato. Nove punti in tre partite, dopo il netto successo per 4-0 sul terreno dell’Union Saint-Gilloise, soffrendo il giusto fino all’uno-due che spacca la partita, in chiusura di primo tempo. È la settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, la terza nel girone di Coppa, segnando nove gol e non subendone alcuno. Difficile immaginare un viatico migliore verso Napoli-Inter di sabato prossimo alle 18.

L’avvio è complicato. I belgi colpiscono l’Inter sia dov’è più fragile (la difesa a campo aperto) sia dove potrebbe soffrire meno (i palloni alti), sfruttando la grande fisicità dei propri interpreti. Sommer ci mette i guantoni, Lautaro un salvataggio sulla linea. Passata la buriana, i nerazzurri si riorganizzano e il possesso palla comincia ad essere più incisivo. Tanto passa dai piedi del capitano, che prende costantemente in castagna la linea difensiva belga, costruendo occasioni per sé e per gli altri. La prima la consegna ad Esposito, che in scivolata non trova la deviazione giusta. Poi si mette in proprio, ma Scherpen resta in piedi fino all’ultimo e si salva (per poco) dal capitolare. Mentre David litiga con le capacità conclusive, vanificando l’ottimo lavoro spalle alla porta, dall’altra parte l’Inter si riscopre cinica, a un passo dall’intervallo. Passa avanti grazie a Dumfries, che gira a rete una sponda aerea di Bisseck (il tocco col braccio del tedesco viene giudicato involontario). Raddoppia con Lautaro, che fa in tempo a divorarsi il 2-0 a tu per tu col portiere avversario e si fa perdonare rapidamente finalizzando un bel contropiede orchestrato da Bastoni, Dumfries e Pio Esposito.

Chivu non si fida dell’ammonito De Vrij, nettamente il più in difficoltà della compagnia: dentro Akanji già al 1’ della ripresa, Bisseck diventa il perno centrale. La frittata la combinano sul lato opposto: mani evidente di Mac Allister sull’inzuccata di Lautaro, ravvisato grazie all’intervento del Var, per un rigore che Calhanoglu trasforma. I belgi avvertono la mazzata, anche se il triplo cambio effettuato dall’allenatore rumeno (Dimarco, Sucic e Bonny per Bastoni, Calhanoglu e Lautaro) toglie un po’ di compattezza agli ospiti, almeno finché la squadra non si riorganizza. Sommer non vede mai fantasmi e appena il baricentro dell’Union si alza l’Inter ricomincia a martellare. Manca il poker clamorosamente con Pio Esposito, a porta praticamente sguarnita. Poi lo trova, sempre con il centravanti azzurro, servito a dovere da Bonny. A conferma, ulteriore, che davanti le nuove leve funzionano.