"Fabbri: una partita complicata per l'arbitro" Il Var salva il direttore di gara Fabbri dalle critiche sull'1-1 e il 2-1, ma non vede la gomitata di Bastoni e il contatto tra Darmian e Magnani al Verona all'ultimo respiro. Una partita complicata per il direttore di gara.