Emergenza Inter: Dimarco fuori 20 giorni, tornerà dopo la sosta con Darmian e Zalewski

La situazione degli esterni in casa Inter diventa sempre più complicata. Dopo l'uscita anzitempo dal terreno di gioco del Maradona, era nell'aria che gli esami strumentali potessero dare cattive notizie su Federico Dimarco. Così è stato: il giocatore è rimasto vittima di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Presumibilmente non recupererà prima di una ventina di giorni, il che significa saltare le due partite degli ottavi di finale di Champions League col Feyenoord e quelle di campionato contro Monza e Atalanta. Dopo la trasferta di Bergamo ci sarà la sosta per le nazionali, a cui Dimarco a questo punto potrebbe non partecipare, presentandosi direttamente per Inter-Udinese del 30 marzo. Il problema per Inzaghi non è solo l'indisponibilità di un titolare, ma anche non avere la maggior parte dei giocatori che fanno parte del reparto esterni. Tra gli indisponibili attuali, nessuno farà in tempo a giocare Feyenoord-Inter di mercoledì a Rotterdam (ore 18.45). Carlos Augusto potrebbe esserci per sabato contro il Monza, nella migliore delle ipotesi. Zalewski e Darmian dovrebbero invece tornare assieme a Dimarco. L'unico laterale di centrocampo a disposizione è Dumfries, ragion per cui Inzaghi deve affidarsi a soluzioni d'emergenza. A Napoli, dopo l'infortunio che ha colpito l'azzurro, ha spostato l'olandese nell'inedita posizione di quinto a sinistra, usando Pavard a destra, un po' più avanzato rispetto all'abituale ruolo di "braccetto" difensivo. Lo stesso potrebbe fare per l'andata degli ottavi in Olanda. In allenamento il tecnico ha provato anche Frattesi e Correa, ma sono soluzioni da ultima spiaggia, forse percorribili a partita in corso, difficilmente dall'inizio. L'alternativa è il 4-4-2 visto nel secondo tempo di Inter-Lazio, martedì scorso in Coppa Italia, ma Inzaghi non ha replicato l'esperimento a Napoli una volta in emergenza. Non avrà invece problemi a giocare Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha preso una botta sulla coscia destra in un contrasto con McTominay, ma già da ieri l'allarme era rientrato.