Inter, la finale di Champions League si avvicina. Inzaghi: “Determinazione, senza ossessione"

Milano, 30 maggio 2025 – Per la seconda volta in tre anni, Simone Inzaghi si trova in conferenza stampa a parlare alla vigilia di una finale di Champions League. Nel 2023 l'avversaria dell'Inter era il Manchester City, adesso sarà il Paris Saint-Germain.

"Rispetto a due anni fa, l'esperienza che ci lascia Istanbul è su come arrivare alla finale - afferma il tecnico nerazzurro -. Sappiamo poi che ogni partita fa storia a sé, abbiamo cercato di curare tutti i dettagli. Ci abbiamo messo tantissima voglia e abbiamo meritato di essere qui. Ci manca l'ultimo passo, il più importante. I ragazzi hanno sempre messo il cuore e lo faranno anche stavolta. Questa è la partita che sognavo di giocare da bambino, da calciatore non ce l'ho fatta, grazie ai giocatori ne farò due da allenatore. Abbiamo lasciato da parte la delusione del campionato, lavorando nel migliore dei modi. Tutti sono a disposizione e poi toccherà a me scegliere. Ho ancora qualche dubbio, ma ho visto determinazione e non ossessione, che non deve esserci. Serve concentrazione e determinazione, come ho visto in questi giorni".

Nessuna apertura riguardo al futuro, che potrebbe essere lontano dall'Inter dopo la finale contro il PSG. "Lunedì o martedì parleremo con grande tranquillità con sempre in testa il bene dell'Inter", ribadisce. Il tecnico fa sapere che "Pavard sta bene e le sensazioni sono positive", per cui "se starà bene giocherà". Il che significa, come detto da Inzaghi, che la rosa è al completo e che potrebbe davvero essere schierato l'undici potenzialmente titolare immaginata ad inizio stagione.

"Vincere o perdere - aggiunge Inzaghi - fa tutta la differenza del mondo. Vogliamo dare ai nostri tifosi una grande gioia, non dimentichiamo il bene che ci hanno fatto e sappiamo che la Curva Nord sarà con noi, anche se magari non fisicamente. Abbiamo cominciato il lavoro assieme e vogliamo terminarlo assieme". A

fianco di Inzaghi, in sala stampa, il capitano Lautaro Martinez, che dopo nove gol in questa stagione di Champions League cerca un'altra rete nella partita più importante. "Ho vinto tanti trofei importanti e questo è l'obiettivo che mi manca - dice l'argentino - Sono contento e orgoglioso di poter giocare questa finale, servirà la partita perfetta per riportare la Coppa a Milano, dove manca da tantissimo tempo. Dovremo fare attenzione ai dettagli perché è la partita in cui chi vince prende il trofeo. Prepareremo nelle ultime ore la gara nella maniera migliore, concentrati su quello che dobbiamo fare".

"Io le ho anche perse le finali, però siamo pronti e carichi - gli fa eco Barella -. Dobbiamo mettere il nostro meglio in campo perché ci meriteremmo un bel finale di stagione. Ho sognato spesso di rigiocare una gara del genere da giugno 2023. Cercheremo di stare ancora più attenti ai particolari rispetto ad allora, per portare a casa la Coppa. Donnarumma? Ci siamo sentiti ieri, ma abbiamo parlato di tutto tranne che di questa finale. Ho grande rispetto per lui, che è un amico, e per tutti i giocatori del PSG".

Paris Saint-Germain-Inter, le probabili formazioni

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola. All. Luis Enrique. Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Thuram. All. Inzaghi. Arbitro: Kovacs (Romania).

Tv: ore 21 su Sky, Now Tv e Tv8.