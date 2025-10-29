L’Inter travolge la Fiorentina 3-0. Cala il tris e aggancia il Milan

Milano, 29 ottobre 2025 – L’Inter travolge 3-0 la Fiorentina, che era reduce dal pari in rimonta nel derby dell’Appennino contro il Bologna, e risponde ai successi di Napoli e Roma agganciando il Milan a quota 18 punti, tre in meno dei 21 di capitolini e partenopei. Quello di questa sera è un successo figlio della grande pazienza dei nerazzurri che, dopo una prima ora di gioco piuttosto complicata, sono riusciti a sbloccare la situazione con la bellissima rete di Calhanoglu. Un guizzo che ha fatto detonare tutta la qualità e la potenza della squadra di Chivu che, appena 5’ più tardi, ha messo a segno anche il raddoppio con la magnifica serpentina in area di Sucic, conclusa con un destro che neppure un De Gea insuperabile fino a pochi istanti prima è riuscito a fermare. Il doppio guizzo firmato Calhanoglu-Sucic si è rivelato un uno-due micidiale per i viola che nel finale hanno incassato anche il terzo gol, segnato ancora una volta da Calhanoglu, bravo a trasformare un rigore guadagnato da Bonny per un fallo di Viti (espulso per doppio giallo).

Le scelte di Chivu e Pioli

Chivu conferma l’ormai collaudato 3-5-2 con Akanji, Bisseck e Bastoni a protezione di Sommer. Sugli esterni gli inamovibili Dimarco e Dumfries, mentre in mezzo al campo chance per Sucic, schierato al fianco di Barella e Calhanoglu. Davanti, infine, è Pio Esposito, in assenza di Thuram, il prescelto per far coppia con Lautaro Martinez. Modulo sostanzialmente speculare per la Fiorentina di Pioli: Viti e Comuzzo formano assieme a Pablo Marì il trio di difesa davanti a De Gea. Nessuna novità nemmeno sulle fasce dove agiscono Dodò e Gosens. A centrocampo, invece, il tecnico viola punta ancora su Ndour e Mandragora, schierati al fianco di Sohm. In attacco è Gudmundsson ad agire a supporto della punta Kean.

Primo tempo intenso: buone opportunità per Bastoni e Dimarco

L’Inter prova subito a fare la partita prendendo il controllo del possesso palla (oltre il 75% nei primi 20’) e schiacciando la Fiorentina nella propria metà campo. I ritmi impressi dai nerazzurri non sono però eccessivamente alti e le vere occasioni latitano almeno fino al 27’, quando Bastoni si incunea in area e si presenta a tu per tu con De Gea costringendolo all’intervento di piede per evitare il gol. La macchina nerazzurra pian piano si accende e al 36’ arriva un’altra grande palla gol per Dimarco che, arrivato a rimorchio sul cross di dalla corsia mancina di Bastoni, calcia di prima intenzione ma troppo centralmente. La Fiorentina, a parte un paio di sortite potenzialmente pericolose a metà della frazione, è costretta ad incassare e cercare di sfruttare le poche ripartenze a disposizione, come quella che in pieno recupero porta Kean – in una delle rare occasioni in cui non viene arginato da un Bisseck pressoché perfetto nel primo tempo – a un tiro da buona posizione ma senza la giusta angolazione e potenza.

La doppietta di Calhanoglu e la perla di Sucic condannano la viola

I nerazzurri ripartono con piglio deciso alla ricerca del vantaggio e lo sfiorano per ben due volte a inizio ripresa: la prima al 50’ con il tiro di Dumfries contrastato efficacemente a pochi passi dalla porta da un avversario e la seconda con un diagonale di Dimarco al 52’, che sfila sul fondo a pochi centimetri dal palo.

I giri del motore dei nerazzurri, che al 53’ protestano chiedendo a gran voce il rigore per un contatto in area tra Comuzzo e Pio Esposito, si alzano poderosamente e al 57’ De Gea è nuovamente costretto agli straordinari per fermare i tentativi a rete a dir poco velenosi di Dumfries e Bisseck. Con i suoi in apnea, Pioli decide allora di fare i primi cambi modificando il centrocampo con gli ingressi di Fagioli e Fazzini al posto di Sohm e Gudmundsson, ma i tempi del vantaggio dell’Inter sembrano maturi e infatti, al 67’, a sbloccare la situazione ci pensa Calhanoglu con un gol capolavoro: un diagonale dal limite che si incastona nell’angolino a sbloccare la situazione.

Di colpo le briglie nerazzurre si sciolgono e al 71’ arriva anche il raddoppio: un’altra gemma questa volta mandata a bersaglio da Sucic che, dopo aver ricevuto palla da Lautaro, entra in area, disorienta Comuzzo e un altro avversario con una finta perfetta e trafigge De Gea con un destro indirizzato sul primo palo. Un uno-due micidiale per la Fiorentina che al 74’ prova a reagire con un colpo di testa che finisce di poco sul fondo e poi ci riprova con la ripartenza fulminea di Kean all’83’, che però calcia il pallone debolmente tra le braccia di Sommer. Troppo poco per impensierire gli uomini di Chivu che pochi secondi dopo l’87’ mettono la definitiva ipoteca sul match con il rigore conquistato da Bonny – steso in area da Viti (che rimedia secondo giallo ed espulsione) – e trasformato con grande freddezza e precisione da Calhanoglu, autore così della doppietta personale e del definitivo 3-0.

Il tabellino: Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni (dall’89’ Frattesi); Dumfries (dal 77’ Carlos Augusto), Barella (dall’85’ Zielinski), Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez (dall’89’ Luis Enrique), Pio Esposito (dal 77’ Bonny). All. Chivu Fiorentina (3-5-1-1): De Gea: Comuzzo, Marì, Viti; Dodò, Sohm (dal 62’ Fagioli), Mandragora (dal 76’ Dzeko), Ndour, Gosens (dal 78’ Fortini); Gudmundsson (dal 62’ Fazzini); Kean. All. Pioli. Marcatori: Calhanoglu (Inter 66’ e 88 R.), Sucic (Inter 71’). Note – Ammonizioni: Pio Esposito (Inter). Espulsioni: Viti (doppio cartellino giallo)