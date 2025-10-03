Frattesi, mistero Inter. Dai gol pesanti all’eclissi. La Cremonese è un bivio

Quel mal di pancia, in effetti, c’era. Lo si proponeva come metafora, invece era concreto. "Non stava bene, l’ho mandato a riscaldarsi. Era la prima scelta al posto di Zielinski, poi è tornato in panchina per un problema allo stomaco che si portava da Cagliari, abbiamo preferito non metterlo dentro". Poche parole per togliere ogni dubbio, e chiudere un caso. Anzi, confermare un mistero. Il soggetto è Davide Frattesi, la voce quella di Cristian Chivu. Con lo Slavia Praga il romano era atteso in campo. Sin dal primo minuto, poi a gara in corso. Quando anche in un match largamente indirizzato il classe 1999 è rimasto seduto in panchina, il dubbio è venuto. Problema di salute, e ricandidatura che torna d’attualità per domani con la Cremonese.

Una speranza per chi era insoddisfatto della gestione di Simone Inzaghi, e si è ritrovato per ora a vedere il campo per settantadue minuti complessivi, cinquantuno in due presenze di Serie A, ventuno in Champions League contro l’Ajax. E in quattro giorni, tra Cagliari e Slavia Praga, il tecnico romeno ha cambiato sette uomini, anche ai fianchi di Hakan Çalhanoglu. La storia di Frattesi con l’Inter, dopo lo Scudetto, pare questa. Lunghi bui, qualche luce, come l’indimenticabile gol decisivo con il Barcellona. Il mugugno prolungato di chi scende e sale, e quando pare trovare una collocazione, si ritrova di nuovo sul fondo. Tra il tecnico piacentino e il romeno poco è cambiato. Anzi. In mediana solo Andy Diouf ha giocato meno. Se Frattesi è il mistero, il francese è il “fantasma“ di questo avvio di stagione. Novanta minuti il 16 agosto, ma in maglia Lens.

Undici il 25 con il Torino a gara ampiamente determinata. Con questo Calhanoglu, con i senatori Barella e Mkhitaryan, e con il jolly Sucic, difficile trovare posto oggi. Soprattutto se anche Piotr Zielinski si mette a scalare le gerarchie dopo il flop dello scorso anno, per quanto con una prestazione tutt’altro che eccezionale contro lo Slavia. E allora, Davide Frattesi può giocarsi la carta del dinamismo. Così d’altronde parlava Chivu lo scorso agosto: "Per me, per caratteristiche è una mezzala di inserimento ma può giocare anche sotto una punta. Quando proveremo con due trequartisti lo vedo adatto ed è quello che per caratteristiche vedo lì". Un disegno che oggi pare remota possibilità, ma se, alla fine, il mistero Davide Frattesi dovesse risolversi con un inserimento alle spalle di Lautaro Martinez dopo lo stop di Marcus Thuram? Da “mal di pancia“ a soluzione: il passo è lungo, ma non impossibile.