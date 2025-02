Inter, il Feyenoord in Champions e alle porte il Genoa: Josep Martinez debutta contro la sua ex squadra

Il giorno della vigilia di Inter-Genoa, per Simone Inzaghi è anche quello dei sorteggi di Champions League. Agli ottavi di finale i nerazzurri troveranno il Feyenoord, che nei playoff ha eliminato il Milan.

"Una squadra con una grande storia e che gioca in uno stadio con un ambiente infuocato - commenta l'allenatore -. Sappiamo che sarà una sfida importante, siamo pronti a dare il massimo. Abbiamo lavorato duramente per arrivare fin qui e vogliamo continuare a fare bene in questa competizione. La nostra squadra ha dimostrato di avere carattere e determinazione, e ci prepareremo al meglio per affrontare ogni partita. L'obiettivo è passare il turno e provare a regalarci un sogno in questa competizione”.

Dovesse passare il turno, l'Inter troverà la vincente di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen e in semifinale potrebbe incocciare nel cammino il Barcellona. Real Madrid e Liverpool sono invece dalla parte opposta del tabellone. Nel frattempo la squadra è concentrata sulla sfida di domani sera alle 20.45, in casa contro il Genoa. Sarà la prima senza Yann Sommer in porta, a causa della frattura del pollice in cui è incappato l'elvetico. Ironia della sorte, Josep Martinez esordirà quindi proprio contro la sua ex squadra. Rispetto alla sconfitta della scorsa domenica contro la Juventus potrebbero esserci ulteriori novità di formazione, considerando che martedì prossimo ci sono i quarti di Coppa Italia in gara unica contro la Lazio e che alcuni giocatori non sono in ottime condizioni di forma. Ballottaggi in difesa tra Acerbi e De Vrij, in attacco tra Taremi e Correa, mentre in mediana potrebbe restare fuori almeno uno tra Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Frattesi, Asllani e Zielinski sono pronti a prendersi una maglia dal 1' al posto di chi verrà destinato in panchina. Acciaccati Carlos Augusto e Thuram, potrebbero farcela al massimo per la panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Taremi. All. Inzaghi. GENOA (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Onana; Cornet, Pinamonti, Miretti. All. Vieira. ARBITRO: Piccinini. DIRETTA TV: domani ore 20.45 su Dazn.