Gli assenti. Anguissa ko. Esterni contati per gli ospiti

Napoli-Inter sarà un big match con qualche defezione importante. I partenopei hanno perso per strada Neres e Anguissa, tanto che Conte (dopo l’infortunio al suo attaccante esterno) è passato dal 4-3-3 al 3-5-2. Solo a Como ha recuperato Olivera, rimasto però in panchina tutta la gara. Il cambio di sistema non ha portato bene in termini di punti, in compenso ha restituito al tecnico un Raspadori in ottimo stato di forma, a segno nelle ultime due di campionato nella posizione di seconda punta.

Il tecnico dei partenopei ha chiarito ieri in conferenza stampa che l’azzurro può giostrare anche da interno di centrocampo, sebbene in quest’ultima posizione sia stato provato per pochissimo tempo e con il modulo precedente. Se Conte deve fronteggiare la perdita di due potenziali titolari, dalla parte opposta Inzaghi ha quattro assenze di cui tre nello stesso reparto. Uno è Sommer, che verrà sostituito per la terza gara di fila da Josep Martinez, le altre tre sono Darmian, Carlos Augusto e Zalewski, il che toglie al tecnico alternative alla coppia di “quinti“, Dumfries e Dimarco.

Proprio per questo motivo già contro la Lazio si è vista, a partita in corso, un’Inter schierata con l’inedito 4-4-2, Bastoni a fare l’esterno sinistro in difesa e davanti a lui Zielinski, mentre nell’allenamento di ieri sono stati provati come esterni del centrocampo a cinque Frattesi e Correa. A destra possono giocare in quel ruolo anche Bisseck e Pavard, protagonisti dell’unico vero ballottaggio in casa nerazzurra per una maglia da titolare (avanti il tedesco).

Sebbene sia complicato pensare al turnover in una partita dell’importanza di Napoli-Inter, Inzaghi sa di dover riflettere anche sul dispendio di energie in previsione della trasferta di Champions League a Rotterdam, in programma mercoledì 5. Tra pochi giorni, infatti, i nerazzurri disputeranno l’andata degli ottavi di finale contro gli olandesi che hanno già eliminato ai playoff il Milan nel doppio confronto. M.T.