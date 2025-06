GLI INCROCI. Inzaghi passa: l’Al-Hilal trova Pep e ’vede’ i nerazzurri

C’è già il rischio, per l’Inter, di ritrovare il recente passato. I nerazzurri e l’Al-Hilal di Simone Inzaghi (nella foto) sono infatti dalla stessa parte del tabellone nel Mondiale per Club, i milanesi contro il Fluminense e gli arabi contro il Manchester City, che ha appena demolito la Juventus. Dovessero vincere le rispettive sfide si troverebbero contro nei quarti. L’ex tecnico nerazzurro (arrivato secondo nel suo girone dietro al Real Madrid) sa bene di avere davanti un ostacolo molto difficile da superare. "È un piacere affrontare il City e Guardiola – ha detto l’allenatore piacentino dopo il successo decisivo sul Pachuca –. Con lui ho vissuto una finale di Champions, è il migliore di tutti e per lui parla la carriera che ha avuto. Nonostante tutto cerca sempre di migliorare. Gioca un calcio fantastico. Queste sono le partite che ci fanno crescere, come staff e anche i giocatori". L’incontro si giocherà alle 3 italiane del 1° luglio a Orlando. La sfida successiva tra le due vincenti è invece in programma, sempre a Orlando, venerdì 4 luglio alle 21 (le 15 locali).

M.T.