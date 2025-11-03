Graziato Bisseck. Calha protagonista. Lautaro in ritardo
SOMMER 5,5. Il tiro di Giovane gli piega le mani: poteva fare meglio. AKANJI 6. In chiusura fa la sua parte,...
SOMMER 5,5. Il tiro di Giovane gli piega le mani: poteva fare meglio.
AKANJI 6. In chiusura fa la sua parte, poco incisivo nella manovra.
BISSECK 5,5. L’errore lo fa Sucic, che gli mette un pessimo pallone, ma avrebbe potuto accompagnare Giovane e non rischiare l’intervento. Si salva col giallo.
BASTONI 6. Uno dei più lucidi per tutta la partita, anche se c’è lui su Giovane nell’azione del gol subito.
L. HENRIQUE 5. Un’altra occasione gettata al vento. Un solo cross nell’ambito di una prova impalpabile.
SUCIC 5,5. Buon primo tempo, con tante iniziative in verticale. Ripresa con rari spunti e un passaggio assurdo che rischia di causare un rosso per Bisseck.
CALHANOGLU 7. Ancora un assist, tanto per gradire. Ed è sempre nel cuore del gioco.
ZIELINSKI 6,5. Sfiora il gol in avvio e poi lo segna per davvero col piattone volante. Cala e Chivu lo toglie.
C. AUGUSTO 5,5. Parte con un’imbeccata in area per Zielinski, ma aggiunge molto poco altro.
L. MARTINEZ 5. Costantemente anticipato. L’unica conclusione viene sventata sulla linea da Nelsson.
BONNY 5. Stecca importante, la prima in stagione. Non tiene un pallone.
All. CHIVU 6. La squadra si ferma dopo mezz’ora e non trova più ritmo. La Dea bendata gli ridà qualcosa di quanto tolto in passato.
Barella 6,5. Con lui in campo l’Inter sale di colpi. Scodella in area il pallone dell’autogol.
P. Esposito 6. Tanto sgomitare, un colpo di testa alto, una caduta in area di troppo e la girata mancata che Frese trasforma in autorete. Almeno crea densità.
Dumfries 6. Stavolta non incide granché.
Dimarco 6,5. Fa piovere cross e va anche al tiro.
Frattesi 6,5. Pochi minuti, ma fatti bene: sfiora il gol.
VOTO INTER 6. m.t.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su