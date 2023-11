I conti dell’Inter. Zhang non molla e rilancia: "La strada da fare insieme è lunga davanti a noi...»

Cinque anni di presidenza dell’Inter. E poi uno scudetto, una Coppa Italia, due Supercoppa Italiana, con il club passato dal 55° posto del ranking all’ottavo. Ci sono tanti buoni motivi per cui Steven Zhang non ha alcuna intenzione di mollare la poltrona nerazzurra, nonostante una situazione finanziaria complessa. Concetti e numeri ribaditi ieri durante l’assemblea degli azionisti, che ha approvato i risultati finanziari della stagione 2022-2023. la prima notizia buona è che i conti migliorano, com’era prevedibile. Al cospetto di un bilancio chiuso al 30 giugno che vede una riduzione delle perdite da 140 a 85 milioni di euro (55 milioni in meno rispetto al precedente, dunque), un fatturato complessivo a 425 milioni, un aumento di circa 60 milioni dei ricavi (al netto del cosiddetto player trading) e una riduzione dei costi di produzione (da 528 a 465,5 milioni), Zhang ha tracciato la linea societaria. Rimarcando tutti gli aspetti positivi: "Questo ultimo anno ha confermato la straordinaria crescita del nostro club. Siamo di nuovo e stabilmente tra i top club d’Europa, per i nostri tifosi, e per entrare per sempre nella storia dell’Inter, lotteremo per la seconda stella". Ma forse ancor più importante è stato il successivo messaggio, sempre in collegamento da Nanchino: "La strada da percorrere insieme è ancora lunga davanti a noi". Un’esternazione che mette a tacere le ultime indiscrezioni su un possibile passaggio di consegne a fine stagione. "La nostra ambizione non si ferma qui. Quanto abbiamo realizzato in questi anni è il punto di partenza per il futuro del nostro club. Il continuo supporto dell’azionista di maggioranza ha contribuito a sostenere lo sviluppo e le ambizioni del club. Oggi l’Inter è un’azienda moderna, innovativa, digitale, è un brand che trascende dai confini dei campi da calcio. Ma è anche un momento di grandi opportunità di crescita e coglierle è il nostro obiettivo, occorre il massimo impegno nel proseguire sul percorso virtuoso verso la stabilità finanziaria".

Avanti dunque con il progetto del nuovo stadio, e con un percorso che tenda alla stabilità economica (a proposito, fra i dati del bilancio è emerso che per lo “svincolato“ Thuram sono stati pagati 8 milioni di commissioni e che dallo sponsor Digitalbits e dalla cinese iMedia risultano mancati pagamenti per oltre 50 milioni in una sola stagione), visto che a maggio del 2024 scadrà il finanziamento di 275 milioni con Oaktree. E sull’argomento “riduzione costi“ è tornato anche l’amministratore delegato del club, Beppe Marotta: "La stagione 202223 rimarrà a lungo nella memoria di tutti noi per la straordinaria cavalcata europea che ci ha portati fino ad Istanbul. Ma non solo, abbiamo continuato a vincere: la Supercoppa Italiana che ci ricorda un altro dominio contro il Milan e la 9° Coppa Italia della nostra storia. L’Inter ha iniziato questa stagione con la consapevolezza di essere Vice-Campione d’Europa, l’orgoglio di aver creato un ciclo vincente, l’obiettivo di mantenerlo. Abbiamo consegnato a Inzaghi una rosa completa ed altamente competitiva, seguendo la necessità di attenerci ai criteri finanziari di riduzione dei costi del lavoro che accompagnano la visione per la crescita sostenibile ed etica del Club e nel rispetto dei vincoli che ci impone il nuovo regime di settlement agreement della Uefa". Nella stessa direzione va Alessandro Antonello, ceo dell’area “Corporate“ della società: "Grazie all’impegno di tutte le componenti aziendali e con il sostegno dell’azionista di maggioranza continuiamo ad alimentare il circolo virtuoso tra la competitività sportiva ai massimi livelli e la sostenibilità economico finanziaria. Questi due aspetti sono inscindibilmente legati ed entrambi contribuiscono alla crescita sana del nostro sport".