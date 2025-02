Il 21enne croato pronto a firmare: potrà essere utilizzato dal Mondiale per Club. Sucic, nuova energia per la mediana nerazzurra

Tra i presenti al Meazza per Inter-Fiorentina di questa sera ci sarà anche Petar Sucic, centrocampista ventunenne della Dinamo Zagabria acquistato dai nerazzurri in vista dell’estate. Il giocatore sarà aggregato alla sua nuova squadra a partire dal Mondiale per club, dopo un investimento di 14 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% ai croati sulla futura rivendita. Oggi il ragazzo, bosniaco di nascita ma naturalizzato croato, dovrebbe svolgere le visite mediche e firmare il contratto con i nerazzurri, che avranno così un altro elemento della nazionale biancorossa dopo i trascorsi del passato con i vari Kovacic, Perisic e Brozovic. L’Inter ha deciso di puntare sul giocatore per le sue qualità in mezzo al campo e forse anche in previsione di una possibile cessione importante a centrocampo, dopo la fine della stagione in corso. A gennaio la Roma ha tentato di portare via Frattesi, trovando una sponda più nell’agente che non nel calciatore, ma se il nazionale azzurro dovesse fare ancora fatica a trovare minutaggio l’addio potrebbe tornare un argomento d’attualità. In mezzo al campo non ci sono giocatori in scadenza, va però considerato che Zielinski, Calhanoglu e Mkhitaryan hanno tutti e tre superato la soglia dei trent’anni e i calendari si stanno facendo sempre più fitti.M.T.