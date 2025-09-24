Il derby in famiglia degli Esposito. Inter, Pio per il primo gol in serie A . Che sfida con il fratello Sebastiano

Fianco a fianco, a casa come in campo, prima: in famiglia in quel di Castellammare di Stabia, con gli scarpini ai piedi nel Brescia, poi in nerazzurro, entrambi. Fino a poco fa, compresissima l’estate del Mondiale per club, a braccetto agli ordini di Cristian Chivu. Sabato, alle ore 20.45 in Sardegna, uno contro l’altro: Sebastiano in maglia Cagliari, Pio con quella dell’Inter. Storia da film, quella degli Esposito. Ma non in stile “Fratelli coltelli” o “Parenti serpenti”. Qui il legame va oltre. Qui buon sangue non mente: papà Agostino è stato calciatore e allenatore ben noto alla Juve Stabia. Mentre il maggiore degli Esposito’s, Salvatore, ha dato i primi calci insieme ai fratellini, sia a Brescia che a Milano, mentre ora è rimasto a La Spezia, città lasciata da Pio in estate.

Altra via, destinata a non incrociarsi in campionato con Sebastiano e Pio, almeno per quest’anno. Tutt’altro per il nerazzurro e il rossoblu. Negli States si sono dati il cambio contro gli Urawa Reds e, soprattutto, contro il River quando Pio ha anche segnato. Un gol da record: due giorni prima di compiere 20 anni, è diventato il più giovane marcatore dell’Inter in una competizione internazionale dell’ultimo decennio. Anche Sebastiano, 23 anni compiuti in luglio, è stato da record con l’Inter: nel 2019 più giovane debuttante in una coppa europea (marzo, Europa League) e nell’era della Champions (ottobre). E a dicembre, il più giovane nerazzurro a segnare a San Siro. Gol, in campionato, che manca a ancora a Pio. L’anno scorso però, con lo Spezia in cadetteria, ne ha firmati 19: top 5 di sempre dei marcatori Under 20 di Serie B, meglio di futuri capocannonieri come Cristiano Lucarelli (15 a Cosenza nel 95/96), Filippo Inzaghi (13 nel 93/94 con l’Hellas), e Christian Vieri (12, sempre nel 93/94, col Ravenna). In Serie A, fin qui, ha giocato 99 minuti. E sul gol, i due fratelli hanno scherzato in tv dopo Ajax-Inter: "Guarda che è arrivato il momento di segnare, altrimenti scappo…", ha detto Sebastiano. Lui, in Serie A, è a quota 9: gli altri 8, segnati tutti l’anno scorso con l’Empoli, ma in Sardegna è ancora secco.

Arrivato in estate in prestito con obbligo di riscatto, Sebastiano ha firmato col Cagliari fino al 2030. Stessa scadenza di Pio, ma in nerazzurro. Chivu, a 15 anni, lo ha spostato dal centrocampo all’attacco. Con profitto. Basti pensare alla stagione, insieme, in Primavera: 16 gol. In estate la nuova reunion. Con permanenza (a proposito: Piero Ausilio ha deciso di restare, rifiutando la ricca offerta dell’Al Hilal). E con minutaggio alto, complici i (superati) problemi alla schiena di Lautaro Martineez: titolare ad Amsterdame a San Siro, domenica. "Regge pressione e duelli, sa fare un po’ tutto", la pacca sulla spalla di Chivu. Ora, derby in famiglia con Sebastiano, in campo già ieri in Coppa Italia: assist da subentrato nel 4-1 col Frosinone. E sfida nella sfida per chi segnerà il primo gol (della stagione) in Serie A.