Il figlio d’arte sotto i riflettori. Inter, linea verde in attacco. Scout nerazzurri per Robinho jr

Il nome, Robinho jr, richiama una vecchia conoscenza della Milano rossonera. Attaccante come il padre, attualmente detenuto in Brasile con una condanna a nove anni. Il figlio diciassettenne è invece uno dei prospetti del Santos, messosi in luce nelle nazionaline verdeoro e con qualche presenza già alle spalle in prima squadra. Ha attirato l’attenzione degli scout internazionali tra i quali, secondo UOL Esporte, anche quelli dell’Inter. Il padre è stato un avversario dei nerazzurri nel campionato italiano per quattro stagioni, strappando ai rivali cittadini sia uno Scudetto in volata nel 2010/11 che la Supercoppa Italiana poche settimane dopo.

Fisicamente, padre e figlio si somigliano molto. Altezza attorno al metro e settanta, tecnica individuale di alto livello. Doti che gli osservatori stanno annotando sul taccuino, pur consapevoli che alla maggiore età, il prossimo 17 dicembre, il ragazzo avrà automaticamente un rinnovo biennale rispetto all’accordo attuale, che ha già una scadenza fino al 2027. Non sarà quindi semplicissimo andare a bussare alla porta del Santos pensando di accaparrarsi in un amen i servigi della giovane punta, sempre che davvero i report siano così interessanti da spingere Marotta e Ausilio a mettersi in corsa per Robinho jr (nella foto), per il quale esiste anche una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.

Di certo la filosofia del fondo Oaktree è quella di spingere più per profili come il giovane brasiliano che non verso potenziali obiettivi in là con l’età. Basta vedere quali operazioni sono state portate a termine la scorsa estate, in particolar modo nel reparto offensivo: alle spalle dei conclamati titolari Lautaro e Thuram agiscono infatti oggi il ventenne Pio Esposito e il ventunenne Bonny.

