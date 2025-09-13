Il giocatore rinnoverà il contratto se sarà incluso con più continuità nel progetto di Chivu. E Frattesi per restare vuole un posto al sole

Il ruolo del subentrato di lusso, adesso, comincia un po’ a stare stretto. Due anni a fare lo “spaccapartite” dalla panchina, in campionato e Champions, sono bastati a Davide Frattesi, che adesso è in cerca di un posto al sole nell’Inter. Il cambio di modulo imposto da Gattuso lo ha penalizzato anche in nazionale, dove aveva conservato i gradi di titolare, ma contro Israele ha fatto ancora quel che meglio gli riesce: innesto a partita iniziata e assist decisivo a Raspadori.

Per ora è un giocatore dell’Inter e lo è per una scelta convinta. Si è lasciato alle spalle i dissidi con Inzaghi, ha parlato con Chivu e il tecnico lo ha confortato sulla centralità nel progetto, nonostante gli arrivi di Sucic e Diouf. L’azzurro, che ha saltato gran parte della preparazione coi compagni per i postumi di un’operazione di sports hernia, vuole riscontri nella pratica. L’entourage ha avviato i colloqui per rinnovare il contratto dal 2028 al 2029 con un aumento fino a quasi 4 milioni a stagione (ne guadagna 2,8). Prima di mettere nero su bianco, Frattesi vuole però vedere se davvero sarà incluso con più continuità nell’Inter di Chivu. I primi riscontri potrebbero arrivare oggi contro la Juve, una delle società che lo hanno sondato sia prima dell’approdo a Milano che nel mercato appena passato. Discorsi mai approfonditi perché, come detto, è stato proprio il giocatore a convincersi a restare a Milano.

M.T.