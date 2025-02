Il peccato originale. Quando per protesta. Moratti schierò i baby

Era il 16 aprile 1961, al Comunale di Torino le due squadre si giocavano lo scudetto con i bianconeri a +4 sui rivali. Ma c’era troppa gente allo stadio. E i tifosi troppo vicini al campo, al punto che l’arbitro Gambarotta sospese la partita.

Da regolamento, venne assegnata la vittoria a tavolino all’Inter (squadra ospite), ma la Juventus fece ricorso e fu deciso che la partita andava ripetuta. Angelo Moratti, furioso, decise di mandare in campo un gruppo di ragazzini under 19: finì in goleada, 9-1 per la Juve. Il peccato originale