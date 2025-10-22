Il recupero di serie C. Inter U23 e Renate si accontentano del pareggio

Inter U23 e Renate si prendono un punto a testa. Il recupero della nona giornata del Girone A di Serie C termina 1-1. Al vantaggio dei meneghini con Kamate risponde Calì. L’Inter, propositiva in avvio ma meno efficace alla distanza, sale così a sette risultati utili consecutivi e rimane al quarto posto. I brianzoli, invece, balzano al sesto posto grazie ad una prova di carattere. Entrambi i club, reduci da una vittoria nel weekend, cambiano diversi uomini rispetto all’ultimo match. L’Inter, con numerosi assenti tra cui il portiere Calligaris convocato in prima squadra per la gara di Champions League, si affida al bomber La Gumina. Il Renate invece ritrova capitan Auriletto, dopo la squalifica, e lancia Calì dal 1’. I padroni di casa sono molto aggressivi in avvio e al 5’ la sbloccano col gran tiro da lontano di Kamate, deviato da Delcarro. L’ala francese cerca il raddoppio in altre due occasioni ed è il faro principale dell’Inter che, pur senza fare altri gol, domina la prima frazione sotto l’aspetto del gioco. Al 44’, però, gli ospiti si accendono all’improvviso e pareggiano: Delcarro e Calì duettano di prima e il centravanti in spaccata buca Melgrati sotto porta. Ripresa molto più tattica e priva di grosse emozioni. Il Renate non punge in attacco ma difende il pari con attenzione, mentre i padroni di casa producono solo un’occasione al 20’ col tiro pericoloso di Berenbruch. Esordio assoluto tra i professionisti per il talento classe 2005, al rientro dopo un lungo infortunio.

INTER U23-RENATE 1-1 (1-1) Marcatori: 5’ pt Kamate (I), 44’ pt Calì (R).

CLASSIFICA GIRONE A: Vicenza 28; Union Brescia, Lecco 21; Inter U23 19; Alcione 17; Pro Vercelli, Renate 13; AlbinoLeffe, Trento, Pergolettese, Cittadella 12; Giana Erminio 11; Virtus Verona, Novara, Dolomiti Bellunesi 10; Ospitaletto, Arzignano 9; Lumezzane, Pro Patria 7; Triestina -7.

Alessandro Stella