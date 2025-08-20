Il rientro. Taremi ad Appiano. Lavora a parte in attesa dell’addio

Mehdi Taremi è tornato ieri a disposizione dell’Inter. Ha svolto una serie di test, quelli a cui vengono sottoposti tutti al primo giorno di “lavori“. Da oggi comincerà un lavoro di riatletizzazione in attesa di trovare una sistemazione. Ha provato a prenderlo il Flamengo, ma Taremi preferirebbe restare in Europa. Una richiesta di informazioni è arrivata anche dal Besiktas, ma soprattutto alla porta c’è la Premier League. Fulham e Leeds potrebbero formulare presto un’offerta, per ora non è successo e l’Inter si ritrova in casa un giocatore che percepisce 3 milioni netti l’anno ed è ritenuto un esubero.

E dire che un anno fa il precampionato dell’attaccante aveva fatto pensare che l’Inter avesse fatto la mossa giusta. Questo prima di uno stop per un problema muscolare dopo il quale Taremi non è mai più riuscito ad ingranare. Due soli gol in tutta la stagione, uno in Champions League e un altro in Supercoppa Italiana, insufficienti per strappare la conferma nella rosa nerazzurra.

M.T.