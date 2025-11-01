Il ritorno di Calhanoglu. Gol pesanti, assist e rigori. Dal possibile addio all’Inter a capocannoniere in A

L’avversaria preferita se l’è lasciata alle spalle. Con i due di mercoledì sera fanno sette gol di Hakan Calhanoglu alla Fiorentina in carriera, un viola che porta bene, neutralizzato con un paio di pezzi celebri del repertorio: il tiro da fuori e la trasformazione dagli undici metri. Arriva ora il Verona, per l’Inter e il regista turco, la cui Fotoromanza estiva col Galatasaray ("Mi telefoni o no?") sembra lontana dietro l’orizzonte. Archiviati gli scontri verbali a distanza con compagni e dirigenza, gli ammiccamenti con la madrepatria e i malanni fisici dello scorso anno, Calhanoglu è tornato Calhanoglu. Col suo passo elegante, la regia affilata e le rincorse a protezione della difesa. Soprattutto, in questo avvio di stagione, forte di un feeling importante con la porta avversaria. Fa notizia che in cima alla classifica marcatori in Serie A non ci siano belve d’area di rigore, bensì l’offensivo Orsolini (comunque un attaccante esterno) e la mente del gioco interista, che ai due rigori calciati senza fallo contro Napoli e Fiorentina ha aggiunto tre diagonali chirurgici, uno coi toscani, due alla Juventus.

All’Inter non davano per scontato di poter godere di cotanta grazia. Pochi dubbi sulle qualità intatte, che il turco conserverà anche quando da nonno racconterà imprese ai piccoli posteri. Qualcuno, invece, sulla tenuta fisica che lo scorso anno ha scricchiolato, aggravata dal peso psicologico di aver vissuto un paio di mesi più nell’occhio del ciclone che non tra la calma del silenzio. Nello sprint senza fiato di primavera, una delle spinte mancate all’Inter era stata proprio una buona condizione del suo cardine di centrocampo, sempre pronto col suo destro sapiente da fermo (nello sciagurato 2-2 con la Lazio ci sono comunque due suoi corner benedetti che finiscono in rete, col Barcellona un rigore calciato con una sfera che pesava un quintale) ma poi poco mobile, meno graffiante del solito in quelle proverbiali scivolate salvatutto, nelle verticalizzazioni a palla alta e bassa. Anche contro la Fiorentina, prima dell’acuto sblocca partita, l’Inter aveva faticato tanto quanto il suo totem piazzato al centro del traffico, cartina di tornasole dello scorrere positivo o negativo del gioco. L’influenza sulle fortune di squadra è però tale che basta un lampo per cambiare il destino a cui il gruppo anela.

E domani, si diceva, ci sarà il Verona. A cui Calhanoglu ha segnato tre volte, due col Milan. Quello in maglia nerazzurra, un fulmine di bellezza anche superiore al colpo da biliardo che ha recentemente trafitto De Gea dal limite: una conclusione da fermo all’angolino alto scagliata da lunga distanza, festeggiata a braccia alzate, un ciclista al traguardo che si prende gli applausi della folla. Era due anni e mezzo fa, l’Inter esagerò: 6-0 al Bentegodi. A seguire altre tre vittorie e un pareggio negli scontri diretti, ma il 2-2 arrivò coi nerazzurri già ampiamente campioni d’Italia.

Nel confronto delle 12.30 della domenica ci sarà presumibilmente anche Marcus Thuram, che da un paio di giorni si allena senza fastidi insieme ai compagni. È fuori dal 30 settembre, Inter-Slavia Praga. Punta ad un posto in panchina e poi magari a una maglia da titolare in Champions League contro il Kairat.