Inter affossata da Sommer e dai fantasmi del passato: a Torino è di nuovo ko

Milano, 13 settembre 2025 – Tre punti in tre gare, due sconfitte e una vittoria, sono il ruolino di marcia dell'Inter di Chivu ad inizio campionato.

I risultati condannano l'Inter, a seguito del derby d'Italia perso 4-3 in casa della Juventus con una rete subita da Adzic in pieno recupero, dopo essere stati anche avanti 3-2 a metà ripresa.

Per quanto il ko sia immeritato, influenzato da almeno due errori del portiere sulle reti di Yildiz e soprattutto di Adzic, ci sono delle caratteristiche che legano le tre gare fin qui disputate. Persino contro il Torino, nel roboante 5-0 dell'esordio in A, la difesa aveva concesso qualcosa nel primo tempo, come ha fatto contro i friulani e poi ancora allo Stadium subendo quattro gol.

A fine gara Chivu ha parlato di "cose del passato che vanno cancellate", chissà se nelle sue considerazioni c'è anche un riferimento al tonfo in finale di Champions League e in generale all'annata chiusa senza trofei in bacheca. E' lo stesso tecnico a sottolineare gli aspetti positivi a cui aggrapparsi, la prestazione di personalità in casa dell'eterna rivale, il risveglio di Calhanoglu, sicuramente anche la rete siglata da Thuram (non festeggiata e non si capisce perché).

In ultimo, come ha detto Bastoni, è certamente meglio aver preso questi ceffoni ad inizio stagione, quando c'è tempo per rimediare. Ma già con l'Ajax bisognerà metterci quel qualcosa in più per evitare ulteriori rovesci.