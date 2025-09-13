Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Inter
  4. Inter affossata da Sommer e dai fantasmi del passato: a Torino è di nuovo ko

Inter affossata da Sommer e dai fantasmi del passato: a Torino è di nuovo ko

La Juventus si impone per 4-3, la vetta è già a -6. Calhanoglu tra le poche note liete della serata

di MATTIA TODISCO
13 settembre 2025
Yann Sommer non impeccabile in almeno due delle reti bianconere

Yann Sommer non impeccabile in almeno due delle reti bianconere

XWhatsAppPrint

Milano, 13 settembre 2025 – Tre punti in tre gare, due sconfitte e una vittoria, sono il ruolino di marcia dell'Inter di Chivu ad inizio campionato.

I risultati condannano l'Inter, a seguito del derby d'Italia perso 4-3 in casa della Juventus con una rete subita da Adzic in pieno recupero, dopo essere stati anche avanti 3-2 a metà ripresa.

Per quanto il ko sia immeritato, influenzato da almeno due errori del portiere sulle reti di Yildiz e soprattutto di Adzic, ci sono delle caratteristiche che legano le tre gare fin qui disputate. Persino contro il Torino, nel roboante 5-0 dell'esordio in A, la difesa aveva concesso qualcosa nel primo tempo, come ha fatto contro i friulani e poi ancora allo Stadium subendo quattro gol.

A fine gara Chivu ha parlato di "cose del passato che vanno cancellate", chissà se nelle sue considerazioni c'è anche un riferimento al tonfo in finale di Champions League e in generale all'annata chiusa senza trofei in bacheca. E' lo stesso tecnico a sottolineare gli aspetti positivi a cui aggrapparsi, la prestazione di personalità in casa dell'eterna rivale, il risveglio di Calhanoglu, sicuramente anche la rete siglata da Thuram (non festeggiata e non si capisce perché).

In ultimo, come ha detto Bastoni, è certamente meglio aver preso questi ceffoni ad inizio stagione, quando c'è tempo per rimediare. Ma già con l'Ajax bisognerà metterci quel qualcosa in più per evitare ulteriori rovesci.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su