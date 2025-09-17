Christian Chivu mette in soffitta le polemiche della vigilia: con l'Ajax è la vecchia Inter

Milano, 17 settembre 2025 – “La gente interpreti come vuole, io darò sempre tutto per l'Inter”. Verbo Marcus Thuram. L’Inter europea ha ancora una volta un passo diverso. A dirlo non è soltanto il risultato, ma il modo in cui i nerazzurri hanno imposto il proprio gioco nella notte di Amsterdam. Christian Chivu, tornato nella sua città di formazione, ha messo in soffitta le polemiche della vigilia e ha offerto l’immagine di una squadra solida, essenziale, capace di colpire al momento giusto. Non inganni settembre: non è tempo di sentenze definitive, né in positivo né in negativo. Ma tre punti in casa dell’Ajax, con tanto di miracolo di Sommer sotto pressione mediatica, rappresentano il miglior avvio possibile. Chivu sorprende chi attendeva sorprese: Sommer confermato tra i pali, Barella in mezzo e non Frattesi, davanti Thuram con Pio Esposito, al posto dell’acciaccato Lautaro. Una formazione che ha scelto la prudenza, con un baricentro basso e un’attesa ragionata, il ricordo del “cemento armato” delle notti di Champions per Monaco di Baviera. L’Ajax corre, pressa, ma ha qualità lineare e contenibile. Quando l’Inter decide di alzare il ritmo, la partita cambia: prima un rigore negato dopo revisione VAR, poi la zuccata vincente di Thuram su corner di Calhanoglu. E a inizio ripresa il copione si ripete, con il francese di nuovo devastante. Due riflessioni emergono. La prima: Thuram è tornato quello di inizio della scorsa stagione, dominante fisicamente, lucido negli inserimenti, implacabile di testa. Un riferimento che rende ancora più prezioso il rientro di Lautaro, chiamato a sacrificio e connessione tra i reparti. La seconda: il rigore negato è il simbolo di un problema diffuso, che non risparmia nemmeno l’Europa. Nel mezzo, l'uscita di Sommer su Godts a suggellare la sua risposta silenziosa alle critiche. Da Calhanoglu, che detta tempi e piazza angoli vincenti, a De Vrij, attento e concentrato, fino a Pio Esposito: il giovane ex Spezia non ha intesa perfetta con Thuram, ma lavora col corpo, regge i duelli e serve l’assist che manda il compagno al tiro. Sacrificio, abnegazione, continuità: ingredienti che fanno la differenza. Così l’Inter si conferma “doppia”, diversa da quella di campionato, e ancora una volta più vicina alla sua identità europea.