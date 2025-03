Inter, altro big match senza vittoria. Ma il punto contro il Napoli è prezioso

Il salto in avanti richiesto da Simone Inzaghi negli scontri diretti non è arrivato, ma certo il pareggio in casa del Napoli non è un cattivo risultato per l'Inter. Ancor di più perché arrivato dopo una prova molto conservativa, atta a difendere la rete siglata da Federico Dimarco su punizione nel primo tempo.

Una sfida tra due squadre che attraversano un momento non brillantissimo, che permette alla capolista di restare davanti a tutte, in una giornata nella quale l'Atalanta non ha sfruttato l'occasione dello scontro diretto tra le prime due (solo un pari in casa contro il Venezia). Lunedì la Juventus può accorciare a -6 rientrando nel discorso scudetto e nel prossimo weekend i bianconeri ospiteranno allo Stadium l'Atalanta, che a seguire avrà proprio l'Inter al Gewiss.

Restando alla sfida del Maradona, l'Inter perde una grande occasione per allungare su una diretta rivale. Come accaduto già in altre circostanze, il secondo tempo è in forte calo rispetto al primo, già non brillantissimo contro i partenopei. Mai un contropiede pericoloso, solo una costante difesa che alla fine ha permesso al Napoli di prendere sempre più campo, trovando il pareggio a 4' dal 90' con il subentrato Billing. In pieno recupero Ngonge ha avuto persino il pallone del clamoroso sorpasso.

Non ha certamente giovato all'Inter la contemporanea assenza di tanti giocatori tra gli esterni (Darmian, Carlos Augusto, Zalewski) a cui durante la ripresa si è unito Dimarco (contrattura ai flessori della coscia destra). In piena emergenza, Inzaghi ha schierato Dumfries a sinistra piazzando Pavard come quinto a destra e chissà che non sia obbligato a fare lo stesso mercoledì a Rotterdam, quando l'Inter avrà l'andata degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord.

Positiva, nonostante qualche patema finale, la prova della linea difensiva, mentre va certamente rimandata quella della ‘ThuLa’. Sia il rientrante Thuram che Lautaro Martinez non sono riusciti ad incidere praticamente mai, né ha dato una scossa l'ingresso di Correa.