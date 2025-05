Inter-Barcellona a San Siro: record di incasso nella storia del calcio italiano

Inter-Barcellona si appresta a scrivere una pagina storica non solo sul campo, ma anche sugli spalti. La sfida di stasera a San Siro, valida per il ritorno della semifinale di Champions League, rappresenterà il più alto incasso nella storia del calcio italiano. I nerazzurri puntano alla loro settima finale europea, dopo quelle del 1964, 1965 e 2010 vinte, ma a colpire già oggi è il dato economico.

Come emerso nelle scorse ore, il Meazza sarà “sold out“, con oltre 4.000 tifosi catalani attesi nel settore ospiti. L’incasso atteso supererà quota 13 milioni di euro, battendo il precedente record di 12,5 milioni stabilito nel 2023 per il derby Inter-Milan sempre in semifinale. Già contro il Bayern, nei quarti, San Siro aveva risposto con entusiasmo, garantendo oltre 10 milioni d’incasso e un’atmosfera elettrica. Ma stavolta si raggiungeranno nuove vette anche grazie all’aumento dei prezzi dei biglietti (poco meno di 400 euro per il settore arancio, quasi 500 per il primo anello rosso).

L’evento si preannuncia memorabile. E il sostegno della Nord, dopo settimane di scioperi, non mancherà. La Curva ha già comunicato che contro il Barcellona cori incitamenti saranno vivi sin dal fischio iniziale. Tutto è pronto per la grande sfida record di San Siro.

Alessandro Luigi Maggi