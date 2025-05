Inter-Barcellona: Dumfries brilla con doppietta e assist, Lamine Yamal protagonista

SOMMER 6. Evita che la rimonta del Barcellona si compia ancora prima. Sull’autorete è sfortunato, ma forse potrebbe fare di più.

BISSECK 6. Lascia metri a Raphinha per la torre che porta al 2-2 blaugrana. Però non sfigura.

ACERBI 5,5. Serve a Dumfries di testa la rete del raddoppio. Dietro soffre (tanto) anche lui.

BASTONI 5,5. Lascia a Dimarco il compito di marcare Lamine Yamal ed è un bagno di sangue. In più sbaglia tantissimo pure in impostazione. Si ricalibra in parte nella ripresa.

DUMFRIES 8,5. Torna titolare e fa la differenza: un assist e due gol, uno alla Rummenigge.

BARELLA 6. Non riesce ad imporre del tutto la sua personalità nelle uscite in transizione dei nerazzurri.

CALHANOGLU 6. All’Inter sembra mancare il suo punto di riferimento in regia. Fuori dalla partita, ma rimedia in parte con il corner del tris interista.

MKHITARYAN 5,5. Yamal lo aggira come un birillo e riapre la gara. Segna il possibile poker: in offside per centimetri.

DIMARCO 5. Travolto dal talento di Yamal. Calcia bene il corner dello 0-2: troppo poco.

THURAM 6,5. Illude l’Inter segnando al primo pallone utile. Poi la vede di rado.

L. MARTINEZ 5,5. Cedono i muscoli, dopo un tempo di sacrificio con scarso costrutto.

All. INZAGHI 6,5. Il risultato non è certo cattivo e l’Inter segue il copione: tanta difesa e precise punture in contropiede.

Taremi 5,5. Qualche sponda e poco altro.

C. Augusto 6,5. Più solido rispetto a Dimarco.

Frattesi 6. Anche lui si mette in trincea.

Darmian, e Zielinski sv.

Voto squadra 6,5.

M.T.