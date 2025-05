Inter-Barcellona, Inzaghi ritrova Lautaro. Spauracchio Yamal: probabili e orari tv

Milano, 5 maggio 2025 – E’ il giorno della verità. Un martedì da leoni, in casa, a San Siro. L’Inter ha bisogno di battere il Barcellona per guadagnare l’acceso alla finale di Champions League dopo il 3-3 dell’andata. Di fatto, è l’appuntamento con la storia, cercando di ricalcare le orme del 2010 e di Josè Mourinho. Il triplete non è più possibile, eliminazione in semifinale di Coppa Italia per mano del Milan, e anche in campionato è dura recuperare tre punti al Napoli a tre giornate dalla fine, così tutti gli sforzi sono incentrati sulla Champions, come dimostrato sabato col Verona dove Inzaghi ha fatto riposare dieci titolari. E’ come se si partisse dallo zero a zero, dato che i gol in trasferta non valgono più doppio, e c’è solo un risultato a disposizione per l’Inter: vincere in ogni modo. Può accadere nei regolamentari, ai supplementari, oppure ai rigori, ma non c’è altra soluzione. Per esempio, un tempo, con il gol in trasferta, un pareggio con meno di tre reti avrebbe premiato i nerazzurri. Lo stesso discorso vale per il Barcellona, che ovviamente deve vincere per passare in finale. Lo spauracchio, manco a dirlo, è Lamine Yamal che già all’andata ha fatto vedere le sue enormi qualità.

Probabili formazioni

Simone Inzaghi dovrebbe recuperare Lautaro Martinez, un rientro lampo dopo l’elongazione patita nella gara di andata e l’argentino potrebbe subito partire titolare al fianco di Thuram, risparmiato sabato. Standard le altre scelte. In difesa torna Pavard, che completerà il reparto con Acerbi e Bastoni, gli esterni saranno Dimarco e Dumfries, mentre in mezzo terzetto canonico composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Nel Barcellona fuori Koundè, spazio a Garcia, Cubarsi, Martinez e Martin dietro, in mezzo de Jong e Pedri a fare regia, Dani Olmo sarà il trequarti con Yamal e Raphinha esterni, mentre Ferran Torres dovrebbe essere il centravanti. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All.: Inzaghi. BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Cubarsi, Inigo Martinez, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick.

I precedenti

Sono 17 i precedenti totali tra Inter e Barcellona su tutte le competizioni. Il bilancio recita 3 vittorie interiste, 8 vittorie catalane e 6 pareggi. Il primo precedente della storia risale al 7 maggio 1959 e al netto successo blaugrana per 4-0. Per la prima vittoria interista serve risalire al 14 gennaio 1970 in Coppa delle Fiere, con l’uno a due firmato da Boninsegna e Bertini nell’andata degli ottavi, risultato poi difeso con l’uno a uno del ritorno. Nella sola Champions League ci sono state sei vittorie dei catalani, ma negli ultimi tre precedenti l’Inter non ha mai perso. Il 4 ottobre 2022 1-0 a firma Calhanoglu, poi due tre a tre di fila, oltre a quello dell’andata anche quello del 12 ottobre 2022 nella fase a gironi. Il succoso precedente, per i tifosi nerazzurri, è la semifinale di ritorno del 2010 con la vittoria 3-1 a San Siro e la sconfitta 1-0 del Camp Nou che mandò l’Inter di Mourinho in finale.

Le parole di Inzaghi e Bastoni

Simone Inzaghi ha fatto un po’ di pretattica su Benjamin Pavard e Lautaro Martinez alla vigilia della gara, i due saranno valutati a ridosso della sfida, ma entrambi dovrebbero essere titolari. L'appuntamento con la storia riguarda non solo l'Inter ma anche Inzaghi stesso, che potrebbe diventare il secondo allenatore dopo Herrera a conquistare almeno due finali di Champions con l’Inter. Questo il pensiero dell'allenatore nerazzurro prima della sfida: “Decideremo con lo staff e i calciatori – le parole di Inzaghi in relazione al difensore e all’argentino – Su Pavard abbiamo buone sensazioni e nelle prossime ore valuteremo Lautaro. All’andata abbiamo fatto una grande partita ma potevamo fare meglio con il possesso palla, anche se il Barcellona è molto bravo nella riaggressione. Il ritorno sarà sostanzialmente una finale e ci sarà un vincitore anche passando da eventuali supplementari e rigori”. Inzaghi ha comunque visto un gruppo vivo, acceso, che ha voglia. Arginato il momento di difficoltà tra campionato e Coppa Italia, l’Inter vuole assolutamente tornare in finale di Champions: “La squadra di crede, c’è la giusta tensione, sono partite emozionanti e si lavora per giocarle. Le soddisfazioni poi ti ripagano e non era scontato arrivare fino a qua. Ogni squadra prova a vincere tutto e non si arriva a un certo punto per grazia ricevuta”. Per Inzaghi, nonostante il turnover col Verona, l’Inter non ha scelto tra le due competizioni: “Questa squadra vuole dare grande soddisfazione ai tifosi che ci sono sempre stati vicini. Non abbiamo fatto scelte o anteposto competizioni ad altre. Ci vorrà una grandissima Inter”. In sala stampa era presente anche Alessandro Bastoni, che ovviamente sarà titolare come braccetto di sinistra: “Siamo a due partite dalla vittoria in Champions e daremo il 200% - il suo commento – Non capita tutti gli anni di giocare la semifinale e abbiamo tanta voglia di scendere in campo. C’è entusiasmo e fiducia. La gara di andata? Abbiamo visto tanti video ma giocarci contro insegna, faremo tesoro di quanto è successo. Anzi possiamo migliorare molto con la palla tra i piedi perché a Barcellona abbiamo sbagliato diversi passaggi che ci avrebbero permesso di andare in porta”.

Dove vederla in tv

La partita si giocherà martedì 6 maggio alle ore 21 presso lo stadio Meazza di Milano con doppia diretta tv. Live a pagamento sui canali Sky Sport, in particolare il 201, il 251 e il 213, in streaming su Sky Go e Now Tv. Diretta anche in chiaro su TV 8, canale 8 del digitale terrestre. I telecronisti saranno Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Leggi anche - Juve, mucchio selvaggio per la Champions: decisiva la prossima giornata