Inter batte Torino e si avvicina al Napoli: Zalewski protagonista

Il dovere dell’inseguitrice è tenere viva la speranza scudetto e l’Inter lo fa. Vince la sua partita in casa del Torino e col 2-2 di Napoli-Genoa è a -1 dai partenopei, nonostante uno schieramento rivoluzionato. Nove undicesimi differenti dal 1’ rispetto alla vittoria in Champions League contro il Barcellona, ricavandone lo stesso effetto nel concreto: successo, 2-0, con una rete per tempo.

"Non è più nelle nostre mani, noi dobbiamo giocare in maniera seria come abbiamo fatto qui, contro una squadra che in casa non perdeva da nove partite - commenta Inzaghi a fine gara -. Zalewski? Ha qualità. Nasce nel ruolo in cui lo abbiamo schierato stavolta, poi è stato spostato a fare il quinto, dove gioca molto bene".

Parole con cui il tecnico rende merito al grande protagonista della sfida, insieme alla pioggia. Arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto, Zalewski sta guadagnando sempre più considerazione agli occhi dell’allenatore e della dirigenza. Ieri ha dimostrato di poter giocare non solo come era stato utilizzato finora (esterno di centrocampo sia a destra che a sinistra), ma anche come mezzala offensiva. Ha colpi che in rosa non sono comuni, alza nettamente la media generale dei dribbling riusciti. Come nell’azione del vantaggio creato e rifinito, mandando a spasso Gineitis e poi infilando Milinkovic-Savic col destro a giro. "La palla è in mano alla società, io ho sempre dimostrato la volontà di restare qui", dice il centrocampista. Salvo sorprese, in estate dovrebbe diventare interista a titolo definitivo.

La magia di Zalewski arriva dopo che la gara è stata già sospesa per qualche minuto in avvio (per un tifoso caduto dagli spalti e prontamente soccorso) e prima che sullo stadio si abbatta un diluvio, causa di un nuovo stop prima dell’intervallo e dell’inizio posticipato della ripresa, avvenuto solo in seguito alla verifica delle condizioni del campo. A partita ripresa, Inzaghi inserisce subito Dumfries e Dimarco. L’esterno mancino spedisce Taremi davanti al portiere granata, che lo stende e viene poi spiazzato da Asllani dagli undici metri. Col baricentro molto più basso, gli ospiti gestiscono e punzecchiano. Non triplicano per via di qualche chances gettata al vento (Milinkovic-Savic stoppa Dimarco e più volte Correa), dietro si difendono con ordine, limitando i rischi. Quando Masina segna nel recupero, l’azione è viziata da un fallo del difensore e l’arbitro annulla.

"Adesso avremo qualche giorno libero, perché i ragazzi si devono riposare, dopo un tour de force - dice ancora Inzaghi -. Gli infortunati? Frattesi, Mkhitaryan, Pavard e Lautaro non dovrebbero recuperare nemmeno per la prossima".