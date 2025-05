Inter batte Torino: Zalewski e Asllani brillano, Taremi decisivo

J. MARTINEZ 6. Qualche patema in meno col pallone tra i piedi non guasterebbe e anche in uscita rischia troppo. Però su Adams fa un miracolo.

BISSECK 5,5. Arranca un po’ sul lato destro, dove il Toro attacca spesso. Il giallo gli costa il cambio.

DE VRIJ 6,5. Tante respinte, in una partita che l’Inter gioca a lungo a copertura del risultato.

BASTONI 6. Partita di gestione. Quando sbaglia rimedia da solo.

DARMIAN 6. Spinge molto nel primo tempo, con la ripresa arretra e si conferma solido.

ZALEWSKI 7,5. Gol d’autore dopo una giocata d’astuzia e tecnica. Manda in porta Dimarco per un possibile tris che sfuma.

ASLLANI 7. Freddo dal dischetto, ordinato nella regia. Buon momento.

ZIELINSKI 6,5. A ritmi non forsennati, ha qualità e la palla non la perde.

C. AUGUSTO 6. Un tempo sufficiente. Deve spendere un’ammonizione e il teorema Inzaghi non perdona: sostituito.

CORREA 6,5. Più trequartista che seconda punta, con qualche buona intuizione. Va tre volte vicino al gol nella ripresa.

TAREMI 7. Una rovesciata in fuorigioco, poi si guadagna il rigore e fa tante cose utili.

All. INZAGHI 6,5. Tiene aperta la lotta scudetto ricevendo ottime risposte dalle seconde linee.

Dumfries 6. Alza di netto la pericolosità offensiva della squadra. Mezzo punto in meno per la palla che regala una transizione al Torino.

Dimarco 6,5. Il rigore guadagnato da Taremi è per metà merito suo.

Calhanoglu 6. Sfiora il gol dopo un ingresso con qualche errore.

Barella 6. Chiude varchi e fa da catapulta ai contropiede.

Acerbi sv.

VOTO INTER 6,5. M.T.