"Inter: Bilancio 2022/23 con un Rosso di 85 Milioni"

Anche un rosso di 85 milioni di euro può rappresentare una buona notizia. Così è stato chiuso il bilancio dell’Inter presentato qualche settimana fa all’assemblea dei soci e riguardante la stagione 202223. L’aspetto positivo è il cambiamento rispetto all’annata precedente, che si era chiusa con un -140. Non ci fosse stato il crollo di Digitalbits, con il conseguente mancato pagamento di 30 milioni, il club avrebbe presentato un miglioramento di 85 milioni, che già così risulta comunque migliorativo per 55.

Per capire quali conti si troverà a fronteggiare Zhang a giugno 2024 bisogna aspettare gli esiti del cammino nelle competizioni sportive, particolarmente in Champions, dalla quale arrivano gli introiti maggiori. Intanto la società è praticamente certa di poter mettere a bilancio in futuro una cinquantina di milioni per la partecipazione al Mondiale per club 2025 e prima ancora una decina per il passaggio agli ottavi, senza contare quel che arriverà dal botteghino e da eventuali premi per le possibili vittorie nelle gare con Benfica e Real Sociedad.

M.T.