Inter: calendario fitto tra nazionali e Mondiale per club

L’ultima parte dell’annata interista ha messo in luce una condizione generale in fortissimo declino, che gli impegni con le nazionali di tanti tesserati difficilmente aiuteranno a far risalire. Per i molti che difenderanno i colori delle rappresentative (Lautaro nella foto) non c’è sosta. Si parte subito per le destinazioni più disparate in giro per il mondo. La colonia italiana, ad esempio, giocherà con la Moldavia lunedì 9 giugno dopo aver già giocato con la Norvegia tre giorni prima e una volta terminato il doppio impegno dovrà rituffarsi nel contesto nerazzurro. Il 18 alle 3 del mattino nostrane c’è il Monterrey, primo incontro nel Mondiale per club. Il 21 alle 21 l’avversaria sarà l’Urawa Reds, il 26 alle 3 il River Plate. Chi va in fondo chiude il sipario il 14 luglio, posto che poi gli impegni dovrebbero diventare più complicati. La prima giornata della prossima Serie A è fissata per il 23/24 agosto. Di mezzo dovrebbero esserci circa 20 giorni di stacco per ogni giocatore. Chi non è impegnato in nazionale ne avrà qualcuno da oggi fino al rientro nei ranghi per la partenza oltre oceano. Il che significa che di spazio per riposarsi e riprendersi, soprattutto guardando a chi gioca sempre o quasi, ce n’è il minimo indispensabile.

M.T.