Inter, cartolina all’Europa. Chivu ha trovato la quadra. La notte per tenersi la vetta

Lautaro sta bene e non ha avuto più le problematiche accusate prima di Roma. Dopo il raffreddore ha fatto un ottimo lavoro. Marcus Thuram ha bisogno di qualche giorno in più. Per il Napoli non ci sarà a quanto pare.

Lautaro sì, Thuram no, e l’Inter che sarà in campo questa sera alle 21 è per lo più scritta. Una notizia negativa, nell’Inter che è ripartita. Certe rivoluzioni d’altronde non hanno bisogno di clamore. A volte, bastano una parola detta al momento giusto, un cambio di ritmo negli allenamenti, o semplicemente uno sguardo capace di toccare corde sopite. In 36 giorni, Cristian Chivu ha fatto questo e molto di più. Ha riacceso l’Inter. E stasera, a Bruxelles, la sua squadra affronta l’Union Saint-Gilloise per dare un nuovo segnale all’Europa: che non si vince solo con il nome, ma con fame, organizzazione e identità. Sei vittorie di fila, tra Serie A e Champions. Ma non è il numero a impressionare: è la trasformazione mentale che colpisce.

Dopo il ko di Torino con la Juve, Chivu non ha cercato alibi. Ha alzato la voce, ha scelto, ha rischiato. E ha vinto. Ha portato dentro lo spogliatoio un’idea semplice ma potente: la competitività interna come leva per il rendimento collettivo. Ne è uscita un’Inter dinamica, motivata, sorprendente per intensità. Bonny, ad esempio, ha già fatto dimenticare Correa e Taremi con tre gol e tre assist. Ma non è solo lui: Bastoni è tornato leader, Dumfries corre come se volesse prendersi un posto tra i top d’Europa, Lautaro è chirurgico.

Il merito? Di un allenatore che ha ridato dignità anche alle seconde linee. La gestione del rumone funziona perché è inclusiva: 22 titolari alternati in otto partite, senza perdere compattezza. Oggi, contro un avversario giovane e carico come l’Union SG, vedremo la versione europea di questa Inter. Con Josep Martinez tra i pali, Frattesi e Sucic rilanciati dal 1’, e la certezza Akanji a guidare la difesa, Chivu spera di portare a casa altri tre punti preziosi. E lo fa con la mente anche al Maradona, dove sabato affronterà il Napoli di Conte.

Dall’altra parte, David Hubert sogna l’impresa: fino a due settimane fa allenava l’Oud-Heverlee Leuven, ora sfida una ex finalista di Champions. Ma non si presenta da vittima. "Hanno due polmoni come noi", ha detto. Peccato che i nerazzurri, oggi, corrano anche con il cuore. Quello che Chivu ha saputo risvegliare, abbraccio dopo abbraccio. E ora l’obiettivo è chiaro: "Andare in fondo a tutte le competizioni". A Simone Inzaghi non andò benissimo.