Inter, c’è vita oltre la ThuLa. Bonny il pass per la vetta. Lautaro lancia il poker

"Io voglio aiutare la squadra. Con Chivu ho una sola certezza: se lavoro bene, la chance arriva". Prima da titolare, occasione raccolta: personaggio Ange-Yoan Bonny, goleada Inter sulla Cremonese. Un gol e tre assist per il sostituto di Marcus Thuram, San Siro in piedi all’uscita del campo, Cristian Chivu che si sfrega le mani: dietro alla ThuLa c’è vita, come mai in passato. Il mondo nerazzurro, lentamente, un passo dopo l’altro, ricostruisce il suo entusiasmo grazie al terzo successo consecutivo in Serie A, il quinto contando l’Europa, figlio di un primo tempo perfetto e di una ripresa che chiude la pratica in dodici minuti, contro una squadra sino a ieri pomeriggio imbattuta. Nei primi dieci i nerazzurri portano quattro volte la palla in area, con due nette occasioni da rete, di cui una trasformata in gol da Lautaro. Al dodicesimo l’annullamento del momentaneo raddoppio. 72% il possesso palla nerazzurro a fine primo tempo, con quindici conclusioni totali, cinque nello specchio della porta. In tutto questo suona strano come il 2-0 arrivi solo al minuto trentotto, con uno splendido tuffo di Bonny ad anticipare tutti sul primo palo. La Cremonese è spettatrice, a leggere la partita anche per le scelte di Nicola. Rispetto alle attese il tecnico degli ospiti parte con una sola punta, Sanabria, inserendo Johnsen al fianco di Vazquez sulla trequarti. Il risultato è una squadra che non sa quando accorciare e quando attendere, sempre in ritardo, troppo stretta quando la squadra di Chivu si allarga soprattuto sulla sinistra, e troppo ampia quando Barella e Mkhitaryan innescano per vie centrali le punte. Ma è soprattutto un’Inter martellante, con il numero 23 che pare più pimpante nel cuore del gioco al posto di Calhanoglu, e lo stesso vale per Bastoni, che riprende una posizione da regista aggiunto come un anno fa, con il 98% di passaggi riusciti all’uscita dal campo. Per Bonny parlano i numeri, ma anche il lavoro a due con Lautaro. Più densità in area per il francese, più movimento tra le linee per l’argentino, con Dimarco sicuro appoggio, e graffiante come mai negli ultimi dodici mesi. Il numero 32 trova il colpo del tris (Lautaro è sulla traiettoria ma troppo distante da Silvestri secondo i dettami arbitrali), mentre è ancora Bonny a mandare in rete Barella per il poker. La sbavatura nel finale conta solo per le statistiche, e un minimo per il buon umore di Chivu. L’Inter ha iniziato a correre, di nuovo col sorriso sul volto.