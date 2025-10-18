Inter, Chivu alla prova del nove. Super Bonny per sbancare Roma

Due capolista in altrettanti turni. Sette giorni, in partenza da oggi, nei quali l’Inter affronterà Roma e poi Napoli, con nel mezzo la Champions League. Tutte trasferte, quella di Coppa in Belgio contro l’Union Saint-Gilloise. Nel calendario è piazzata tra due date cerchiate di rosso. Ha un bel dire Chivu, forse per togliere tensione all’evento, quando sottolinea che "non conta chi si affronta, bensì le ambizioni e la voglia di dominare". Dopo la sosta che ha bloccato un’Inter in pieno rilancio, il test dell’Olimpico ha svariati significati su cui si tesseranno lodi o si ergeranno processi. Il primo ritorno del rumeno nella capitale nelle vesti di allenatore. I due doppi ex in panchina, per un soffio di vento insieme ad Appiano nel 2011, quando Gasperini fu esonerato alla quarta giornata. "Presto, come dimostra quello che ha fatto dopo", la sottolineatura di Chivu in conferenza. Faceva allora il difensore a sinistra nella retroguardia a tre, quello che poi diventerà nel lessico comune il “braccetto“. Oggi Roma e Inter (di fronte dalle 20.45) saranno entrambe sul terreno di gioco con quella stessa impostazione difensiva di cui il tecnico interista ha appena concesso la paternità al rivale di serata.

Per chi non avrà la tensione di assistere da tesserato o tifoso, lo spettacolo all’ombra del Colosseo si presenta con buoni presupposti. Una sola assenza per parte, Angeliño e Thuram, pensando alle possibili formazioni tipo. Nell’Inter mancheranno anche Di Gennaro e Darmian. Tre ore prima del fischio d’inizio, Chivu darà conferma dell’undici di partenza, nel quale dovrebbe esserci Bonny al fianco di Lautaro. Nella conferenza stampa di ieri il tecnico ha comunicato il solo Sommer come titolare certo, ma l’appuntamento non è di quelli adatti per sperimentare o affidarsi al turnover. L’unico fattore che potrebbe costringere ad un cambio di rotta è la condizione del capitano, rientrato ad Appiano potendo svolgere due sole sedute. Quando a settembre aveva rimesso piede in Italia, dopo gli impegni con l’Argentina, aveva vagato per il campo un’ora a Torino, senza lasciare traccia del suo passaggio. Per contro, giusto un anno fa, proprio a Roma decise il confronto dell’Olimpico con una sua rete ed era appena tornato con un volo transoceanico. Non sembrano quindi esserci i presupposti per lasciarlo fuori dalla gara, che per l’Inter potrebbe significare l’aggancio ai giallorossi e un importante carburante anche per l’incrocio successivo in Serie A, contro il Napoli al Maradona.