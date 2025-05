Inter Club Muenchen: Crescita e Sfide per la Finale in Baviera

Dalle tribune del Meazza si canta "Giro l’Italia per te", ma per chi fa parte dell’Inter Club Muenchen, almeno stavolta, è l’Inter ad essere arrivata sul posto. In Baviera ci sono 132 iscritti. Numeri di tutto rispetto, se si considera che l’anno di nascita è il 2018, quando Federico Leonardo decise di piazzare una “bandierina“ laddove non c’era una presenza nerazzurra. "Ho fondato l’Inter Club e ora ho passato l’organizzazione ad altri, perché nel frattempo mi sono trasferito a Roma, anche se vado a Monaco una volta al mese - dice -. Mancava un punto di ritrovo, ma in tanti ne sentivano il bisogno e infatti nel giro di pochi giorni siamo diventati subito 20-25 iscritti". Sono poi cresciuti negli anni, "anche se c’è molto ricambio da una stagione all’altra". Ora che c’è la finale, la caccia al biglietto è stata ardua anche per chi vive in città. "Nessuno di noi aveva la militanza decennale in un Inter Club, siamo una realtà giovane. Per i quarti di finale un’ottantina di noi erano allo stadio, stavolta solo in sei hanno trovato dei biglietti nei settori neutrali - dice Federico - In compenso abbiamo organizato una serata in un Biergarten e abbiamo avuto un riscontro incredibile. Saremo ottocento, completo sold out. Al massimo, per la finale di due anni fa, eravamo arrivati a cinquanta persone nel nostro solito pub". Inoltre, due giorni fa, diversi iscritti hanno incontrato Julio Cesar, presente al Champions Festival, mentre a marzo altre Legend avevano incrociato gli interisti di Germania in occasione della Infinity League.

M.T.