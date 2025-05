Inter, la vittoria dei rimpianti: l'illusione del sorpasso dura pochissimo

Milano, 23 maggio 2025 – L 'illusione del sorpasso in vetta, per l'Inter, dura pochissimi minuti. Dalla rete di De Vrij al Sinigaglia a quella di McTominay al Maradona, che gela il settore ospiti e fa esultare i tifosi di casa giusto per poter prendere in giro quelli avversari. La squadra di Inzaghi, con Farris in panchina per la squalifica del tecnico, può soltanto constatare la buona condizione di quei giocatori, tanti, che sono in campo a Como e confezionano il successo sui lariani, ma che in larga parte saranno presumibilmente in panchina dal 1' contro il Paris Saint-Germain. In particolare Zalewski, da tempo uno dei più in palla.

Lo sconforto dell'attaccante dell'Inter Mehdi Taremi

L’ora dei rimpianti

I gol di De Vrij e Correa (in scadenza di contratto e al passo d'addio con l'Inter visto che non è in lista Champions) servono solo per riempire l'ultimo tabellino del campionato in corso, prima di concentrarsi sull'atto conclusivo della massima competizione europea. Come tre anni fa, quando a vincere la volata sui nerazzurri fu il Milan, ai giocatori di Inzaghi restano tanti rimpianti.

L'esultanza per il gol segnato da Joaquin Correa è di breve durata

Il pensiero va alla Champions

Anche più di quanto accadde allora, visto che il Napoli si prende il tricolore con una quota di punti più bassa (82 contro gli 86 del Diavolo del 2022) e che i "cugini" fecero un grande rush finale, a fronte dei quattro punti persi dai partenopei tra terzultima e penultima tappa. Per lasciarsi alle spalle l'amarezza del secondo posto, l'unico modo è vincere la finale di Champions League, impresa tutt'altro che semplice contro il Paris Saint-Germain.