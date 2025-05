Inter contro PSG: cuore e ragione si scontrano a Monaco di Baviera

Il cuore. E la ragione. Questo è il bivio che stasera a Monaco di Baviera si presenterà dinanzi a milioni di tifosi interisti. E non c’è scampo: tra emozione e logica, qualcuno uscirà sconfitto.

Non la tirerò per le lunghe. Da interista quale spudoratamente confesso qui e ora di essere, immagino e sogno una finale di Champions in linea con le notti magiche che la Beneamata ha regalato al suo popolo contro Bayern e Barcellona. Che erano, entrambe!, più forti della squadra di Inzaghi. Ma sono andate a casa, eh.

Dopo di che, la ragione segnala che il Psg qatariota di Luis Enrique è più ricco, più giovane, più fresco. Chi racconta calcio in questa Italia sgangherata, spesso lo fa senza cultura e competenza: è il buon senso ad indicare nei parigini i favoriti per la notte senza appello.

Beninteso, in caso di kappao nerazzurro voleranno alti gli avvoltoi pronti a denunciare la stagione da “zero tituli” per i dipendenti del presidente Marotta: ma a pensarci bene viene proprio da qui il degrado socio culturale che ha portato l’Italia, paese simbolo del calcio!, a disputare l’ultimo Mondiale azzurro nel remoto 2014.

