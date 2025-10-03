Inter-Cremonese, Chivu lancia Bonny: probabili formazioni e orari tv

Milano, 3 ottobre 2025 – Quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions e due classifiche che iniziano a sorridere. In Serie A, l’Inter ha recuperato punti sulle prime dopo le sconfitte con Udinese e Juve, mentre in Champions è arrivato il punteggio pieno grazie ai successi su Ajax e Slavia Praga: Christian Chivu vuole ingranare la quinta e proverà a farlo sabato alle 18 a San Siro contro la Cremonese, reduce da un buon avvio di stagione. La risalita nerazzurra è arrivata con i gol davanti, ma soprattutto con la difesa dietro visti i cinque clean sheet nelle ultime nove partite di Serie A, ovvero tanti quanti erano stati accumulati nelle precedenti diciassette partite. Per il tecnico nerazzurro da arginare l’assenza di Marcus Thuram, problema muscolare contro lo Slavia, e la necessità di lanciare Bonny dal primo minuto. I grigiorossi, invece, vogliono proseguire a mettere punti in cascina in vista della lotta salvezza.

Probabili formazioni

Consueto 3-5-2 per l’Inter che dovrebbe riproporre Martinez in porta, mentre in difesa spazio ad Akanji, Acerbi e Augusto. A centrocampo, Dimarco e Dumfries esterni con Calhanoglu perno centrale supportato da Barella e Mkhitaryan. In avanti, Bonny al posto di Thuram come partner di Lautaro. Modulo speculare per la Cremonese con Terracciano, Baschirotto e Bianchetti in difesa, Zerbin, Bondo, Grassi, Payero e Pezzella a centrocampo, in attacco coppia Bonazzoli-Sanabria. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji; Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All. Chivu. CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Payero, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. All. Nicola.

Precedenti

Il bilancio tra Inter e Cremonese in Serie A vede 16 confronti totali con un bilancio di 13 vittorie nerazzurre, 2 pareggi, e un solo successo grigiorosso. L’Inter è la squadra contro cui la Cremonese ha perso più partite in Serie A e al Meazza i nerazzurri hanno vinto sei degli otto incontri disputati, comprese le ultime due sfide, entrambe con due reti di scarto. Un dato significativo riguarda i precedenti nei gironi d’andata: quando l’Inter ha ospitato la Cremonese nella prima parte di stagione ha sempre vinto: cinque volte su cinque. L’ultima, e unica, vittoria dei grigiorossi in Serie A risale al 10 maggio 1992 quando a San Siro la doppietta di Dezotti consegnò il successo alla squadra di Giagnoni che presentava Michelangelo Rampulla in porta. Due anni fa, invece, 3-1 per l’Inter con le marcature di Correa, Barella e Martinez da una parte, di Okereke dall’altra.

Dove vederla in tv

Inter-Cremonese, sfida valida per la 6ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 4 ottobre alle 18:00 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet. Su DAZN, telecronaca di Riccardo Mancini, commento tecnico di Dario Marcolin. Leggi anche - Roma-Lille 0-1, i giallorossi sprecano dal dischetto