Inter-Cremonese, è poker nerazzurro: Chivu trova certezze e un nuovo volto in Ange-Yoan Bonny

Milano, 4 ottobre 2025 – Il pomeriggio di San Siro restituisce all’Inter un entusiasmo che sembrava smarrito. Il 4-1 alla Cremonese, terza vittoria consecutiva in campionato e quinta contando l’Europa, è più di un successo: è una dichiarazione d’intenti. La squadra di Cristian Chivu ha mostrato di poter essere non solo competitiva ma dominante, grazie a un gioco corale e a un ventaglio di alternative che ridisegna le gerarchie in attacco.

Nicolò Barella, a sinistra, abbraccia Ange Yoan Bonny dopo il quarto gol alla Cremonese; a destra, Luis Henrique

Cremonese spettatrice

L’avvio di gara è di quelli che non lasciano dubbi: nei primi dieci minuti i nerazzurri entrano quattro volte in area avversaria, con due occasioni nitide e il gol immediato di Lautaro Martinez. È un’Inter martellante, che chiude il primo tempo con il 72% di possesso palla, quindici conclusioni complessive e cinque nello specchio della porta. La Cremonese, schierata da Nicola con una sola punta e una trequarti poco incisiva, resta spettatrice, incapace di capire quando accorciare e quando contenere.

Ange Yoan Bonny festeggia assieme a Federico Dimarco dopo il secondo gol alla Cremonese

La rivelazione

Il vero protagonista è però Ange-Yoan Bonny, chiamato a sostituire l’infortunato Marcus Thuram. Il francese firma il raddoppio con uno splendido tuffo sul primo palo, poi serve tre assist: prima per Lautaro, poi per Barella, chiudendo la sua prima da titolare tra gli applausi di un San Siro in piedi. Bonny offre profondità, crea densità in area e permette al capitano argentino di muoversi tra le linee, rendendo l’attacco nerazzurro più imprevedibile e concreto.

Dominio a centrocampo

La squadra di Chivu domina il centrocampo con Barella e Mkhitaryan, mentre Bastoni torna a interpretare il ruolo di regista aggiunto, chiudendo la gara con il 98% di passaggi riusciti. Sulla fascia sinistra Dimarco ritrova smalto e incisività, mentre nel finale il tecnico rumeno sperimenta ancora, spostando Frattesi in attacco accanto al giovane Pio Esposito. Un segnale di come il laboratorio interista si stia arricchendo di soluzioni e di fiducia.

Denzel Dumfries. L'esterno olandese è uscito dal campo contrariato dopo la sostituzione sul 2-0 per l'Inter

Denzel Dumfries

L’unica nota stonata arriva dal comportamento di Denzel Dumfries, poco contento della sostituzione con Luis Henrique a inizio ripresa, anche se a fine partita Chivu riconosce che “fa bene a essere incavolato. Un pugno al pallone non significa niente”. Ma alla fine sono dettagli, in un pomeriggio che restituisce alla squadra il sorriso.