Inter crolla contro la Roma: Napoli verso lo scudetto, allarme Champions

Lautaro Martinez stremato sulle ginocchia al triplice fischio di Fabbri è la fotografia di una squadra, l’Inter, che sembra essere crollata di schianto a pochi passi dal traguardo, spianando di fatto al Napoli (da ieri sera a +3 sui nerazzurri) la strada verso lo scudetto. Dopo il ko di Bologna e i tre schiaffoni presi dal Milan in Coppa Italia, per i campioni d’Italia arriva la terza sconfitta di fila: a San Siro passa la Roma organizzata e coraggiosa di Claudio Ranieri - ("Abbiamo osato e abbiamo preso i tre punti") - che vince di misura ma che avrebbe potuto stravincere se non avesse sprecato un’occasione dietro l’altra. Grazie al diciottesimo risultato utile consecutivo, i giallorossi ripiombano in zona Champions nella domenica in cui l’Inter vede il tricolore più lontano. Allarme nell’allarme in vista della semifinale di Champions a Barcellona.

Otto giorni da dimenticare per Simone Inzaghi e i suoi, come dicono i numeri: tre batoste (e cinque reti subìte) senza segnare alcun gol: non accadeva dal febbraio del 2012, in panchina c’era proprio Ranieri. Eppure dopo il ko nel derby l’allenatore aveva cercato in tutti i modi di scuotere la squadra: "Siamo forti", ripeteva nei giorni scorsi. Non è servito. L’Inter è stanca, nervosa, poco lucida. Rischia tanto e conclude poco. Ieri se l’è presa con l’arbitro - la trattenuta in area di Ndicka su Bisseck nel finale era da rigore -, ma sono pesate di più le assenze: quattro titolarissimi fuori in avvio, poi si è fatto male Pavard. E’ mancato soprattutto Thuram, perché senza il francese anche Lautaro Martinez è un altro giocatore. Inconcludente e irascibile. Anche un leader come lui dovrebbe mantenere la calma.

E così alla Roma è bastata una rete di Soulé (22’) dopo tiro di Pellegrini e una generosa carambola per sbancare la Scala del Calcio. Inter "scarica" soprattutto nel primo tempo - annullato un gol a Frattesi per fuorigioco di Arnautovic - in cui gli ospiti hanno dominato sfiorando più volte il raddoppio. Nerazzurri narcotizzati dai movimenti degli avversari abili a colpire con rapidissime ripartenze. "Non abbiamo pressato e la Roma ci ha creato problemi - ammette Inzaghi -, poi abbiamo preso gol su un rimpallo. Loro hanno fatto una grande partita ma ora dobbiamo reagire". In realtà già nella ripresa i nerazzurri hanno premuto a lungo, senza però l’allegria e la chirurgia di un mese fa, anche dopo il ritorno di Dumfries. Anzi, è stata la Roma a sfiorare più volte il 2-0. "È il calcio. Veniamo da tre sconfitte che fanno male - ribatte Inzaghi -. Rimesse laterali, calendario, assenze, rigori: è un periodo un po’ così". Persa la Coppa Italia, in bilico lo scudetto, per rialzarsi c’è ancora tempo. Ma sempre meno.