Inter, tiene banco la situazione Dumfries: per cederlo bastano 25 milioni

Milano, 4 luglio 2025 – Quella contro il Fluminense potrebbe essere stata l'ultima gara di Denzel Dumfries con la maglia dell'Inter. Sul contratto del giocatore, infatti, è presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valevole solo per l'estero. Tra le tante squadre ad essersi interessate alla situazione dell'olandese c'è il Barcellona, alla ricerca di rinforzi sulla corsia di destra, e non è escluso che nelle prossime settimane possa arrivare l'affondo definitivo. Il numero 2 dell'Inter, inoltre, è pronto a passare nella scuderia di Jorge Mendes, procuratore sportivo che ha ottimi rapporti con il Barcellona e che potrebbe facilitare la cessione. Chiaro che l'Inter non sarebbe entusiasta di perdere a così poco un giocatore che nella passata stagione è stato determinante: in 47 presenze totali tra Mondiale per club, Champions League, Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana, l'esterno destro olandese ha messo a segno 11 gol e fornito 6 assist per i compagni, dimostrando di essere a tutti gli effetti l'arma in più di Inzaghi. La sua assenza ha pesato tantissimo sui risultati negativi dell'Inter, che valuta il giocatore di più della cifra presente nella clausola rescissoria. Per questo, la speranza dei nerazzurri è che tutto non si concluda entro il 16 luglio, data dalla quale non sarà più valido questo tipo di accordo, con l'Inter che potrà dettare il prezzo di mercato. Il giocatore, infatti, ha un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno del 2028, perciò se non dovesse essere attivata la clausola entro il 15 luglio l'Inter potrebbe chiedere molto di più a tutti quelli che si faranno avanti per l'esterno.

Tanto dipenderà anche da Jorge Mendes, che a breve diventerà il suo nuovo procuratore, ma il Barcellona sembra orientato a fare sul serio e potrebbe agire nei prossimi giorni. Proprio i blaugrana sono stati una delle vittime del numero 2: tra l'andata e il ritorno delle semifinali di Champions League, dove l'Inter ha affrontato il Barcellona, Dumfries è stato il protagonista assoluto, segnando due gol e fornendo tre assist in 189 minuti giocati.

Che siano state proprio queste due gare a convincere i blaugrana ad interessarsi al giocatore? Chi lo sa, ma ciò che è certo ora è che l'Inter è con le spalle al muro: perdere un giocatore come Dumfries per soli 25 milioni sarebbe un duro colpo per la società nerazzurra, che sarebbe costretta a cercare un sostituto con un budget ristretto. Certo è che se il Barcellona non riuscisse ad agire prima del 16 luglio la situazione cambierebbe, ed è ciò che si augurano dalle parti di Viale della Liberazione.