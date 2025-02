Inter, è un Euro sorriso. Feyenoord abbordabile. Poi l’esame di tedesco

L’urna sorride, per quel che può. All’unica italiana rimasta in Champions League, l’Inter, capita sulla carta l’incrocio migliore. Il Feyenoord, con cui alla vigilia sperava di essere accoppiato l’ex De Vrij, ha eliminato il Milan sfruttando una papera di Maignan all’andata e un’inopinata espulsione di Theo Hernandez al ritorno. Nessuno scippo, ma un’impressione generale al di sotto di quella destata dal Psv Eindhoven, l’altro possibile incrocio coi nerazzurri fino a ieri. La squadra di Bosz, apparsa superiore alla Juventus nel ritorno in Olanda, ha potuto sfruttare il vantaggio dei supplementari in casa. Potrà farlo anche l’Inter, se arriverà in condizioni di parità dopo i primi 180’. "Una squadra con una grande storia e che gioca in uno stadio con un ambiente infuocato - ha commentato Simone Inzaghi riguardo ai futuri avversari, sulla cui panchina potrebbe sedersi a breve Robin Van Persie al posto di Bosschaart -. Siamo pronti a dare il massimo. Abbiamo lavorato duramente per arrivare fin qui e vogliamo continuare a fare bene in questa competizione. La nostra squadra ha dimostrato di avere carattere e determinazione e ci prepareremo al meglio per affrontare ogni partita. L’obiettivo è passare il turno e provare a regalarci un sogno in questa competizione".

La fortuna andrà sfruttata meglio delle altre tre italiane appena uscite dal torneo, tanto più che il sorteggio è stato benevolo in più sensi. La squadra nerazzurra sfiderà, in caso di passaggio ai quarti, la vincente di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen. Non una sparring partner, tanto più che gli uomini di Xabi Alonso hanno già sconfitto l’Inter in Germaia nel girone (con tante seconde linee tra gli ospiti), ma certamente meglio dell’altro lato del tabellone in cui a Psv o Arsenal toccherà la vincente del derby di Madrid tra Real e Atletico. Simeone, che potrà disputare la seconda sfida davanti ai propri tifosi, parte col pronostico a sfavore. La prova delle merengues contro il Manchester City di mercoledì sera è un monito per tutte, in una competizione nella quale il Real decolla storicamente di condizione nella seconda parte della stagione, quella in cui si decide chi alzerà il trofeo.

L’altra spagnola di rango, il Barcellona, ha invece pescato il Benfica ed è favorita per passare sia contro i lusitani che contro la vincente di Bortussia Dortmund-Lille. Potrebbe quindi incrociare l’Inter in semifinale in un remake della Champions League 2010, quando i nerazzurri superarono 3-1 i catalani al Meazza e resistettero perdendo solo 1-0 al Camp Nou, risultato sufficiente per garantirsi l’accesso in finale. Inzaghi, che avrà la spinta di San Siro al ritorno pure negli eventuali quarti e semifinali, eviterà anche il possibile confronto con il Liverpool, a cui è toccato in sorte il Paris Saint-Germain. Luis Enrique è passato ai playoff per il rotto della cuffia, ma il suo gruppo è salito di tono fino a battere 7-0 il Brest a Parigi. Nel tabellone anche l’incrocio tra Bruges e Aston Villa. Favoriti i britannici, il cui passaggio del turno potrebbe porre le basi per un derby tutto interno alla Premier League coi Reds.