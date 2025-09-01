Inter, è una caduta choc. Colpo Udinese a San Siro. Tornano i vecchi problemi

Senza i regali della difesa del Torino la seconda notte di San Siro è più amara, e agita sinistri fantasmi sullo stato dei lavori della gestione Chivu. La sua Inter cade con l’Udinese, stesa da un rigore di Davis e da un capolavoro di Atta dopo il vantaggio di Dumfries, e soprattutto pare inseguire disperatamente le certezze del passato. Nel primo tempo, le introduzioni tattiche del tecnico rumeno non sortiscono effetti. La rete dell’1-0 è propiziata da una grandissima giocata individuale di Lautaro Martinez a centrocampo, il resto è uno scenario abbastanza piatto. La manovra per vie centrali non funziona, soprattutto perché rispetto al match con il Torino l’Inter aggredisce poco, e pare accontentarsi troppo presto del bottino conseguito. E’ come se del passato si fosse tenuto il peggio, la discontinuità sui novanta minuti, smarrendosi nei dettami del presente. L’Udinese prende presto campo, Dumfries salta scomposto causando il rigore del pareggio, soprattutto Bisseck (in campo al posto di Pavard a dispetto delle attese) non accorcia mai su Atta lasciando al numero 14 friulano lo spazio per inventarsi quella che è, e resta, una meravigliosa parabola alla sinistra di Sommer. Meglio, come detto, tornare al passato, ricercare le vecchie certezze. Nella ripresa l’Inter torna a sfruttare l’ampiezza del campo, si appoggia a Bastoni che non a caso manda subito Barella in porta, legge bene gli inserimenti del centrocampo come il velo di Lautaro che porta alla conclusione libera Calhanoglu. Nel massimo sforzo, con Thuram (che si divora una clamorosa occasione di testa) educata sponda per i compagni, arriva anche il pareggio di Dimarco, una staffilata vanificata dal fuorigioco dello stesso francese. Va detto, è un’Inter che produce tanto, e non solo per disperazione, partendo dalle palle inattive, non disdegnando il fraseggio al limite dell’area soprattutto quando Pio Esposito si affianca davanti a Lautaro e Thuram. E nei cambi si vede anche la novità, ovvero il passaggio alle quattro punte con Bonny, per un 4-2-4 con Zielinski e Mkhitaryan mediani che tanto ricorda gli assalti finali dell’era Mourinho. I nerazzurri, occasioni alla mano, meriterebbero il pareggio, in più occasioni, ma se al Napoli è bastato un guizzo con il Cagliari, all’Inter non è servito un tempo per riprendere, quanto meno, l’Udinese. E i campioni d’Italia vanno subito a +3